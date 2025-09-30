Un nouveau départ : VOOPOO dévoile une nouvelle image de marque à InterTabac 2025, lançant ainsi la célébration de son 8e anniversaire

SHENZHEN, Chine, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 18 au 20 septembre, VOOPOO a fait une apparition très marquante au célèbre salon professionnel InterTabac 2025, où elle a officiellement lancé son renouveau complet de marque. Cet événement a constitué une étape décisive, amorçant le début d’un nouveau chapitre axé sur l’innovation dynamique et le renforcement de l’engagement de la communauté mondiale.

Un espace d’exposition revitalisé attire l’attention du monde entier

Le nouveau stand est devenu un centre dynamique, séduisant les visiteurs avec son esthétique moderne et ses fonctionnalités interactives. L’espace repensé représentait parfaitement l’identité de marque évoluée de VOOPOO, créant des expériences mémorables pour les partenaires internationaux et les passionnés.

VOOPOO dévoile une nouvelle image de marque à InterTabac 2025

VOOPOO a présenté son portefeuille complet, mettant l’accent sur les avancées significatives dans la technologie de vapotage et la conception centrée sur l’utilisateur. L’exposition présentait les nouvelles sorties très acclamées, notamment les Pod Mods DRAG S3 et DRAG X3 puissants, offrant une expérience premium pour les amateurs de gros nuages de vapeur (cloud-chasing), ainsi que des ajouts innovants aux séries ARGUS et VINCI.

Les retours sur l’événement ont été extrêmement positifs : « Le nouveau design du stand est incroyablement accrocheur, très moderne et à la pointe de la technologie. » « Je viens d’essayer la série DRAG ; la saveur est exceptionnelle et l’aspiration est vraiment très douce. »

Un nouveau chapitre audacieux : l’importance du renouvellement de la marque VOOPOO

Le point culminant de l’exposition a été le lancement officiel du renouvellement de la marque VOOPOO, coïncidant avec son 8e anniversaire. Cette évolution stratégique introduit une identité visuelle dynamique, mise en valeur par une nouvelle couleur jaune énergique qui reflète le dévouement indéfectible de VOOPOO à la passion, à la vitalité et à l’innovation révolutionnaire. Le symbole emblématique de l’infini demeure, représentant la quête sans fin d’innovation de VOOPOO et son engagement à offrir des expériences utilisateur personnalisées.

VOOPOO dévoile une nouvelle image de marque à InterTabac 2025

Ce renouveau est complété par un nouvel emballage et un site Web officiel mis à niveau. Bien que l’exposition soit terminée, la fête ne fait que commencer. VOOPOO invite sa communauté mondiale à rejoindre la campagne « New VOOPOO, New Beginning » (Nouveau VOOPOO, nouveau départ) sur son site Web repensé. Cette initiative propose des cadeaux et des activités d’anniversaire exclusifs, exprimant notre gratitude pour huit années de partenariat et annonçant le début d’une nouvelle ère passionnante.

En dévoilant une identité rafraîchie aux côtés de produits innovants à InterTabac 2025, VOOPOO a clairement affiché ses intentions quant à son orientation future. L’entreprise reste déterminée à créer des expériences intelligentes et personnalisées pour les utilisateurs du monde entier, incarnant véritablement l’esprit de son symbole de l’infini.

Avertissement : ce produit peut être utilisé avec des e-liquides contenant de la nicotine, une substance hautement addictive.

Société : Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd.

Interlocuteur : Victor Liu

E-mail : victor@voopootech.com

Site Web : www.voopoo.com

Téléphone : 18501548754

Ville : Shenzhen

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35ddc512-e28c-4e88-b7ba-838241c8ed81

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2be26f16-1629-4f2e-9ab6-b9b9b300588b

