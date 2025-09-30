Un nuovo inizio: VOOPOO presenta il restyling del marchio a InterTabac 2025, inaugurando i festeggiamenti per l’ottavo anniversario

SHENZHEN, Cina, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dal 18 al 20 settembre VOOPOO ha presenziato alla rinomata fiera di settore InterTabac 2025 dove, oltre al grande impatto lasciato sui partecipanti, ha lanciato ufficialmente il completo rinnovamento del marchio. L’evento ha rappresentato una pietra miliare sostanziale, segnando l’inizio di un nuovo capitolo incentrato sull’innovazione dinamica e sul rafforzamento del coinvolgimento della comunità globale.

Uno spazio espositivo rivitalizzato che attira l’attenzione globale

Lo stand con un nuovo design è diventato un centro dinamico, attirando i visitatori con la sua estetica moderna e le funzionalità interattive. Lo spazio rinnovato rappresentava perfettamente l’evoluzione dell’identità del marchio VOOPOO, creando esperienze memorabili sia per i partner internazionali che per gli appassionati.

VOOPOO presenta il restyling del marchio a InterTabac 2025

VOOPOO ha presentato il suo portfolio completo, mettendo in evidenza i significativi progressi nella tecnologia di vaping e nel design incentrato sull’utente. In fiera ha presentato le nuove uscite, molto apprezzate, tra cui le potenti Pod Mod DRAG S3 e DRAG X3, che offrono un’esperienza di cloud chasing di alto livello, insieme a innovativi dispositivi delle serie ARGUS e VINCI.

Il feedback dell’evento è stato estremamente positivo: “Il nuovo design dello stand è incredibilmente accattivante, estremamente moderno e tecnologico.” “Ho appena provato la serie DRAG; l’aroma è eccezionale e il tiro è così fluido.”

Un nuovo audace capitolo: l’importanza del restyling del marchio VOOPOO

Il momento clou della fiera è stato il lancio ufficiale del restyling del marchio VOOPOO, in concomitanza con il suo ottavo anniversario. Questa evoluzione strategica introduce un’identità visiva dinamica, evidenziata da un colore giallo nuovo ed energico che riflette la dedizione incrollabile di VOOPOO alla passione, alla vitalità e all’innovazione rivoluzionaria. L’iconico simbolo dell’infinito resta al suo posto, a rappresentare l’incessante ricerca di innovazione di VOOPOO e l’impegno nel fornire esperienze utente sempre più personalizzate.

VOOPOO presenta il restyling del marchio a InterTabac 2025

Questo restyling è completato da un nuovo packaging e da un sito web ufficiale aggiornato. Sebbene la fiera si sia conclusa, i festeggiamenti sono appena iniziati. VOOPOO invita la sua community globale a partecipare alla campagna "Nuova VOOPOO, nuovo inizio" sul suo sito web rinnovato. Questa iniziativa prevede regali e attività esclusive per l’anniversario, esprimendo gratitudine per otto anni di partnership e annunciando l’inizio di una nuova ed entusiasmante era.

Svelando un’identità rinnovata insieme a prodotti innovativi a InterTabac 2025, VOOPOO ha lanciato un messaggio forte sulla sua direzione futura. L’azienda resta impegnata nel creare esperienze intelligenti e personalizzate per gli utenti di tutto il mondo, incarnando appieno lo spirito del suo simbolo dell’infinito.

Attenzione: questo prodotto può essere utilizzato anche con e-liquid contenenti nicotina, una sostanza che crea forte dipendenza.

Azienda: Shenzhen VOOPOO Technology Co.,Ltd

Referente: Victor Liu

E-mail: victor@voopootech.com

Sito web: www.voopoo.com

Telefono: 18501548754

Città: Shenzhen

Le foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35ddc512-e28c-4e88-b7ba-838241c8ed81

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2be26f16-1629-4f2e-9ab6-b9b9b300588b

