Unlimit Group udsender halvårsrapport for H1 2025

Selskabsmeddelelse nr. 25/2025

København, den 30. september 2025





Bestyrelsen for Unlimit Group A/S har i dag godkendt den ureviderede halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2025.

Halvårsrapporten er den første, hvor koncernen aflægges samlet regnskab, og den omfatter aktiviteter, aktiver og passiver for Unlimit Group A/S, Unlimit Group X ApS, QP Group AB samt Unlimit Technologies ApS. I henhold til gældende praksis indgår bevægelser for opkøbte selskaber først fra overtagelsesdatoen. Som sammenligningsgrundlag er der udarbejdet et proforma-koncernregnskab for H1 2024 bestående af Unlimit Group A/S og QP Group AB.

Nøgletal for H1 2025:

Nøgletal for koncern (DKK) H1 2025 H1 2024 Bruttoresultat -5,691,392 -1,765,517 Driftsresultat -7,353,033 -2,623,014 Årets resultat -7,972,518 -2,670,729 EPS -0.004 kr. -0.005 kr. Egenkapital ultimo 5,399,331 -10,011,504





Ledelsen vurderer resultatet for første halvår som utilfredsstillende, men i tråd med forventningerne. Resultatet er i høj grad påvirket af to forhold:

Unlimit Group X ApS har haft hovedparten af sin indtjening før overtagelsesdatoen, mens flere omkostninger er afholdt efterfølgende.





Konsolideringen af QP Group AB har belastet balancestrukturen som følge af selskabets negative egenkapital.











Strategiske investeringer og samarbejder



I H1 2025 har Unlimit Group A/S foretaget en række strategiske investeringer, herunder:

100 % af Unlimit Group X ApS, som fremadrettet udgør koncernens primære driftsaktivitet.





7,74 % af Sophos Evolution Ltd., der udvikler generativ AI og brugervenlige AI-baserede applikationer til forbrugermarkedet.





31,92 % af EMD Service A/S, en dansk AI-SaaS virksomhed med speciale i energioptimering.





Unlimit Group har desuden styrket sin kommercielle pipeline. I H1 2025 er der underskrevet to samarbejdsaftaler med en samlet forventet omsætning på DKK 175 mio. over 3 år. Koncernen har samtidig indgået et pilotprojekt med Lemvigh-Müller, Danmarks førende stål- og industrigrossist, om etablering af landets første AI-drevne ubemandede industributik. En endelig samarbejdsaftale forventes offentliggjort inden for den nærmeste fremtid. Industriområdet er identificeret som et strategisk vækstområde i Danmark og Europa, hvor der er et betydeligt potentiale inden for ubemandede butikker og smart lagre til industrikunder.

Kapitaltilførsel og organisation

I perioden har Unlimit Group A/S gennemført en fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 11,2 mio. Derudover er Mads L. Laursen tiltrådt som ny administrerende direktør.

Begivenheder efter balancedagen

Långivere til Unlimit Group A/S har i august måned valgt at konvertere deres tilgodehavender for i alt 43,8 mio. kr., hvilket har styrket egenkapitalen i Unlimit Group A/S med samme beløb. Derudover har selskabet i slutningen af september gennemført en rettet kapitalforhøjelse på 4,0 mio. kr. for at styrke sit kapitalberedskab.

Forventninger

Ledelsen fastholder sine vækstambitioner og vurderer, at de gennemførte investeringer, nye samarbejdsaftaler og igangværende kommercielle aktiviteter danner et stærkt fundament for forbedret indtjening i de kommende perioder.

Offentliggørelse

Halvårsrapporten for 2025 er tilgængelig på https://unlimitgroup.dk/investor/ og vedhæftet denne meddelelse.







