Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede storaktionærmeddelelse fra Kongeriget Danmark via Finansministeriet i henhold til § 38, stk. 1 i kapitalmarkedsloven.
Af storaktionærmeddelelsen fremgår, at Finansministeriet pr. dags dato ejer 7.734.549 aktier i Københavns Lufthavne A/S, svarende til 98,55 % af den samlede udstedte aktiekapital og de samlede stemmerettigheder i Københavns Lufthavne A/S.
