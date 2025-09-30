Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede storaktionærmeddelelse fra Kongeriget Danmark via Finansministeriet i henhold til § 38, stk. 1 i kapitalmarkedsloven.

Af storaktionærmeddelelsen fremgår, at Finansministeriet pr. dags dato ejer 7.734.549 aktier i Københavns Lufthavne A/S, svarende til 98,55 % af den samlede udstedte aktiekapital og de samlede stemmerettigheder i Københavns Lufthavne A/S.





