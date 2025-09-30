Meddelelse om pligt til at fremsætte pligtmæssigt tilbud

Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Kongeriget Danmark via Finansministeriet.

Af meddelelsen fremgår, at Finansministeriet har erhvervet en kontrollerende ejerandel i Københavns Lufthavne A/S og er forpligtet til - senest 4 uger fra dags dato - at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til de resterende aktionærer i Københavns Lufthavne A/S i henhold til § 45 i lovbekendtgørelse nr. 652 af 10. juni 2025 om kapitalmarkeder, som ændret, og § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud.





