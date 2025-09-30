ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

30.9.2025 KLO 13.00



Orionin vaiheen 2 tutkimus ODM-105:llä unettomuuden hoidossa ei saavuttanut ensisijaista tavoitettaan

Orion lopettaa ODM-105:n kehityksen unettomuuden hoitoon.

ODM-105 (tasipimidiini) oli hyvin siedetty. Yksityiskohtaisten tulosten, mukaan lukien turvallisuusdata, valmistuminen ja arviointi on vielä kesken.





Orion Oyj:n lääkekandidaatti ODM-105 (tasipimidiini) ei saavuttanut ensisijaista tavoitettaan unettomuuspotilaiden hoitoon tarkoitetussa kliinisen vaiheen 2 UNITAS-tutkimuksessa. Tutkimustulosten mukaan ODM-105 ei lumehoitoon verrattuna parantanut merkitsevästi unettomuuden oireita kuten nukahtamiseen kuluvaa aikaa tai unen kestoa. ODM-105 oli yleisesti ottaen turvallinen ja hyvin siedetty. Yksityiskohtaisten tulosten, mukaan lukien turvallisuusdata, valmistuminen ja arviointi on vielä kesken.



"Olemme pettyneitä siihen, että tutkimuksemme ei saavuttanut tavoitettaan. Eniten meitä harmittaa se, että emme pysty tarjoamaan uutta hoitovaihtoehtoa unettomuudesta kärsiville ihmisille", sanoo professori Outi Vaarala, Orionin Innovative Medicines -tulosyksiköstä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja. "Tulokset tehosta saatiin vähän odotettua nopeammin, koska tutkimuksen rekrytointitahti oli oletettua nopeampi. Toisaalta se kertoo, että tarve uusille tehokkaammille unettomuushoidoille on edelleen valtava. Keskitämme voimavaramme ja resurssimme muiden sekä tutkimus- että kliinisessä vaiheessa olevien hankkeidemme edistämiseen."



Tietoa UNITAS-tutkimuksesta

UNITAS on vaiheen 2b satunnaistettu, kolmoissokkoutettu ja lumekontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan ODM-105:n (tasipimidiini) turvallisuutta ja tehoa lumelääkkeeseen verrattuna 153 aikuispotilaalla, joilla on diagnosoitu unettomuushäiriö. Tutkimuksen päämuuttujat ovat herääminen unen alkamisen jälkeen (wake after sleep onset, WASO) ja latenssi pysyvään uneen (latency to persistent sleep, LPS), jotka mitataan polysomnografialla.

Orion Oyj

Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations, Orion Oyj

Puh. +358 10 426 2721



Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

