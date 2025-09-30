HPQ Silicium annonce l’achèvement et l’expédition des premières séries industrielles de cellules de batteries HPQ ENDURA+

MONTRÉAL, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique québécoise spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, est heureuse d’annoncer que les premières séries industrielles de ses cellules lithium-ion haute performance, intégrant son matériau exclusif d’anode en silicium de troisième génération (GEN3), sont maintenant complétées et déjà en route vers Montréal. Ces cellules aux formats 18650 et 21700, commercialisées sous la marque HPQ ENDURA+, incarnent une avancée technologique majeure qui positionne HPQ comme un acteur incontournable de la nouvelle génération de batteries, accélérant le passage des phases pilotes à une mise en marché dynamique et orientée vers la croissance mondiale.

Cette étape majeure fait suite à l’annonce du 14 août 2025, où HPQ avait indiqué viser une capacité de production annuelle pouvant atteindre 1,5 million de cellules grâce à son partenariat avec Novacium SAS [1]. Avec le lancement réussi de la production pré-commerciale, ces nouvelles séries serviront directement aux discussions avec des clients potentiels dans divers secteurs — mobilité, électronique, défense et télécommunications — intéressés par des solutions à haute densité énergétique compatibles avec l’infrastructure lithium-ion existante.

« Ces premières expéditions démontrent notre capacité à exécuter et à passer rapidement de la R-D à la préparation commerciale, » a déclaré Bernard J. Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Nous sommes désormais en mesure de présenter nos batteries aux clients, appuyés par des données de performance concrètes et un chemin clair vers une production à grande échelle. »

Une fabrication évolutive avec des partenaires éprouvés

La production des cellules de la gamme HPQ ENDURA+ est sous-traitée à un fabricant de batteries déjà établi de classe mondiale [2]. Cette stratégie permet une intégration immédiate dans des lignes de production à haut débit, sans investissement additionnel en infrastructures, offrant ainsi évolutivité, flexibilité et un avantage majeur en rapidité de mise en marché. Elle permet également à HPQ et Novacium de concentrer leurs ressources sur le développement et l’optimisation de leurs matériaux propriétaires d’anodes en silicium, tout en s’appuyant sur l’expertise industrielle d’un partenaire reconnu.

HPQ confirme également disposer désormais de fiches techniques finales (data sheets) pour les formats 18650 (4 000 mAh) et 21700 (6 000 mAh), offrant une précision technique aux partenaires intéressés [lien ici vers la fiche 18650, fiche 21700]. Grâce à une durée de vie allant jusqu’à 1 000 cycles de charge et une densité énergétique élevée rendue possible par la technologie d’anode en silicium GEN3, les batteries HPQ ENDURA+ sont idéalement positionnées pour répondre à la demande croissante de cellules lithium-ion avancées.

Accélérer la création de valeur sur le marché mondial des batteries en expansion

À titre de contexte, les cellules 18650 comparables actuellement offertes sur le marché affichent généralement une densité énergétique inférieure (entre 2 500 et 3 500 mAh) et une durée de vie plus courte (moins de 500 cycles), et se vendent entre 4,50 $ US et 8,00 $ US l’unité [2]. En offrant une alternative plus performante dans cette fourchette de prix établie, HPQ se positionne pour capter une valeur significative sur le marché nord-américain, où la demande annuelle en cellules cylindriques continue de croître dans les secteurs de la mobilité, de l’électronique grand public et du stockage d’énergie.

PROLONGATION DES BONS DE SOUSCRIPTION

HPQ souhaite également annoncer que son conseil d’administration, par résolution adoptée le 17 septembre 2025, a autorisé la prolongation jusqu’au 23 novembre 2027 de la date d’exercice de 2 107 318 bons de souscription d’actions en circulation, émis dans le cadre d’un placement privé sans intermédiaire clôturé par la Société les 17 et 23 novembre 2023, dont les séries suivantes :

1 125 500 bons de souscription expirant le 17 novembre 2025.

981 818 bons de souscription expirant le 23 novembre 2025.

À ce jour, aucun de ces bons de souscription n’a été exercé au cours des six derniers mois. Le prix d’exercice demeure inchangé à 0,30 $.

Cette prolongation est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités réglementaires compétentes.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Novacium, une start-up de technologies vertes basée à Lyon, en France, réunit trois docteurs ingénieurs français – Dr Jed Kraiem (COO), Dr Oleksiy Nichiporuk (CTO) et Dr Julien Degoulange (CIO) – soutenu par HPQ Silicium Inc. Leur objectif est de créer des technologies à haute valeur ajoutée dans le domaine des Énergies, en associant leur expertise scientifique à une vision [2] Pour des raisons d’affaires et de confidentialité, la Société ne divulguera pas le nom du fabricant pour le moment. [3] Analyse effectuée par HPQ et la direction de Novacium à partir d’informations de prix disponibles publiquement et d’échanges avec des clients potentiels.



À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant le développement, par HPQ Silicium et Novacium, de technologies de batteries à anode de silicium. La direction s’attend à des progrès en matière de fabrication, de tests de prototypes, de commercialisation, de financement et de positionnement sur les marchés financiers. Ces énoncés reposent sur des hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques, mais demeurent assujettis à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, l’évolution des prix, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de façon importante des attentes.

Les lecteurs sont avisés que les informations prospectives comportent des incertitudes et ne constituent pas une garantie de performance future. Des facteurs de risque supplémentaires sont détaillés dans la Notice annuelle d’HPQ disponible sur SEDAR+.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées aux technologies batteries d’HPQ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

