Volatus Aerospace et VoltaXplore signent une lettre d’intention pour l’approvisionnement en batteries canadiennes destinées aux drones de prochaine génération

MONTRÉAL, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQB : TAKOF) (FSE : ABB.F), un chef de file canadien dans le domaine de l’intelligence aérienne et des systèmes d’aéronefs sans pilote, et VoltaXplore Inc., un fabricant de batteries lithium‑ion haute performance et filiale de NanoXplore Inc. (TSX : GRA) (OTCQX : NNXPF), sont heureux d’annoncer la signature d’une lettre d’intention (la « LOI ») concernant l’approvisionnement futur en cellules de batteries lithium‑ion fabriquées au Canada pour alimenter les drones de prochaine génération de Volatus.

Cet accord stratégique renforce la différenciation des produits de Volatus et la sécurité de sa chaîne d’approvisionnement tout en positionnant les deux entreprises pour la croissance dans les marchés civil, de la défense et de la surveillance arctique. En sécurisant une source nationale de cellules de batteries avancées à dominance de silicium, Volatus consolide l’approvisionnement et la gestion domestiques, accroît l’autonomie technologique et s’aligne sur les investissements fédéraux anticipés dans la capacité manufacturière canadienne.

Pour VoltaXplore, l’accord ouvre un nouveau marché vertical dans l’aérospatiale, venant compléter sa présence existante dans la mobilité électrique et le stockage d’énergie, et appuie la stratégie de croissance à long terme de NanoXplore.

Après la finalisation d'un accord formel d'approvisionnement mutuellement convenu, VoltaXplore allouera une capacité de production de son installation de 1 MWh à Montréal, opérationnelle depuis 2022, afin de fournir à Volatus des cellules de batteries avancées conçues et fabriquées au Canada. Ces cellules haute performance offriront une endurance accrue, une recharge plus rapide et une meilleure performance par temps froid pour les plateformes UAV de Volatus. Ce partenariat renforce la chaîne d’approvisionnement domestique du Canada, des matériaux critiques jusqu’aux produits aérospatiaux finis, tout en assurant une résilience accrue et en réduisant la dépendance aux sources externes de stockage d’énergie.

Cette annonce survient alors que le gouvernement du Canada met l’accent sur le développement de capacités industrielles locales dans l’aérospatiale, les minéraux critiques et la défense. En reliant un fabricant canadien de drones à un fournisseur canadien de cellules de batteries, la collaboration Volatus–VoltaXplore soutient directement cette vision, stimule l’innovation, crée des emplois qualifiés et renforce la résilience nationale.

Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace, a déclaré :

« Volatus est fier de s’associer à VoltaXplore pour sécuriser un approvisionnement 100 % canadien de batteries de prochaine génération pour nos plateformes UAV. L’intégration des cellules à dominance de silicium de VoltaXplore donnera à nos drones une plus grande endurance, une recharge plus rapide et une performance fiable même dans les environnements les plus extrêmes, de la chaleur estivale à la toundra arctique. Tout aussi important, ce partenariat garantit que toute la chaîne de valeur, des matériaux avancés aux aéronefs finis, demeure au Canada, bâtissant la capacité aérospatiale nationale et renforçant notre base industrielle de défense. »

Dr Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore Inc., a ajouté :

« Cette LOI représente une étape importante pour mettre en avant la technologie de batteries fabriquées au Canada dans l’innovation aérospatiale. VoltaXplore a été créée pour exploiter la technologie du graphène de NanoXplore dans des cellules lithium‑ion haute performance, et nous sommes ravis d’appliquer cette expertise aux drones de prochaine génération de Volatus. De la surveillance des frontières à la sécurité arctique, nous construisons une chaîne d’approvisionnement canadienne qui sert à la fois les missions civiles et de défense, tout en stimulant la croissance économique ici au pays. »

Les premières livraisons proviendront de l’installation de Montréal de VoltaXplore, avec une expansion future des capacités alignée sur le calendrier de développement des nouvelles plateformes de Volatus.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Fort de plus d’un siècle d’expertise combinée en aviation, Volatus Aerospace offre des solutions aériennes innovantes pour l’intelligence, la surveillance et le transport de fret, utilisant à la fois des aéronefs pilotés et des aéronefs télépilotés (RPAS/drones). Volatus fournit un écosystème complet de services aériens, y compris les opérations, la vente d’équipements, la formation et le soutien aux missions, aidant les industries à intégrer les capacités aériennes de façon sécuritaire, efficace et durable.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse

Vice-président Développement corporatif – NanoXplore Inc.

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965

Abhinav Singhvi

Directeur Financier – Volatus Aerospace Inc.

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

+1 833 865-2887