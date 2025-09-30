Midland et SOQUEM annoncent la découverte d’une nouvelle zone de cuivre, or et ETR jusqu’à 31,60 % Cu et 6,92 g/t Au dans la Fosse du Labrador

MONTRÉAL, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) en partenariat avec SOQUEM inc. (« SOQUEM ») a le plaisir d’annoncer la découverte d’une nouvelle zone de cuivre, or et Éléments de Terres Rares (ETR) dans la Fosse du Labrador. Depuis plusieurs années, un programme de reconnaissance mené dans le cadre de l’alliance stratégique (« l’Alliance ») au Nunavik, Québec, s’est concentrée sur le secteur central de la Fosse du Labrador au sein de l’aire d’intérêt. Ce secteur est identifié comme étant prometteur pour la découverte de minéralisations économiques en cuivre.

Faits saillants :

Découverte d’un nouvel indice de cuivre, or et ETR : 3 échantillons choisis prélevés sur l’affleurement rapportant (1) 31,60 % Cu, 6,92 g/t Au, 0,16 % ETR; (2) 12,30 % Cu, 0,36 g/t Au, 0,57 % ETR et (3) 0,65 % Cu, 0,05 g/t Au, 0,39 % ETR;

D’autres commodités sont aussi associées à ces échantillons tels que le cobalt (jusqu’à 0,20 % Co) et l’argent (jusqu’à 37,30 g/t Ag);

Acquisition par désignation sur carte de 36 droits d’exploration exclusifs (DEE) pour une superficie de 17,4 km 2 ;

Suivi effectué lors d’une campagne d’exploration en septembre. Les résultats sont en attente.

Une campagne de reconnaissance géologique d’une demi-journée a été complétée au mois de juin 2025 dans un secteur inexploré de la Fosse du Labrador. Cette campagne a mené à l’identification en affleurement, d’une unité sédimentaire hautement minéralisée. Les résultats des trois échantillons choisis prélevés sur l’affleurement sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Résultats d’analyses des échantillons choisis sur un affleurement du projet Malaco Mountain

No_

Échantillon UTM_E (m)* UTM_N (m)* Cu (%) Au (g/t) ETR (%) Ag (g/t) Co (%) C1456708 565749,23 6200925,39 31,60 6,92 0,16 37,30 0,20 C1456710 565748,77 6200923,47 12,30 0,36 0,57 6,6 0,02 C1456709 565749,49 6200924,23 0,65 0,05 0,39 1,2 0,008

*Système de coordonnées UTM NAD83 Zone 19

La minéralisation en chalcopyrite et malachite, encaissée dans des siltstones et mudstones localement cherteux, est observée sous forme disséminée dans le litage et spatialement associée à des fractures, des brèches et des cisaillements. Elle se trouve également sous forme de veines massives à pyrite, chalcopyrite et malachite, azurite, digenite. L’étendue de la minéralisation est à ce jour inconnue. Il s’agit du premier indice de la Fosse du Labrador combinant Cu-Au-ETR-Co-Ag à des teneurs dépassant les seuils du Ministère des Ressources Naturelles du Québec. Une journée de suivi a eu lieu en septembre 2025 afin d’évaluer le potentiel économique de cette découverte. Des travaux en surface tels que l’échantillonnage de roches ont été réalisés et les résultats sont en attente.

Dans le cadre du programme d’exploration régionale dans l’aire d’intérêt de l’Alliance, cette cible fut générée à la suite de travaux de compilation qui mirent en évidence la présence de forages historiques peu profonds effectués en 1962 et identifiant des quantités considérables de chalcopyrite (GM13648 au Ministère des Ressources Naturelles du Québec). Aucune analyse n’est disponible pour ces forages mais ceux-ci indiquent la poursuite de la minéralisation en profondeur.

Cette découverte a mené au jalonnement de 36 DEE formant un bloc de 17,4 km2 qui représente un nouveau secteur d’intérêt nommé Malaco Mountain au sein de l’Alliance. Ce secteur, situé à 70 km au sud du projet Nachicapau, vient augmenter le potentiel en cuivre, or et ETR de la partie centrale de la Fosse du Labrador.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches du projet sont analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution 4 acides pour les métaux et par pyroanalyse standard sur des fractions de 50 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or. Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de l’alliance stratégique avec SOQUEM

L’Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d’intérêt de l’Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Cette entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M$ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 2 M$. En mars 2023, une entente de coentreprise a été signée entre Midland et SOQUEM afin de définir les termes qui régissent les travaux d’exploration et de développement sur le groupe de titres miniers définissant la propriété Nachicapau. En 2025, l’Alliance a poursuivi ses travaux dans la Fosse du Labrador et sur le projet Nachicapau avec un budget annuel conjoint d’un million $ (50 % Midland et 50 % SOQUEM).

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur Exploration, Richard D St-Cyr., géo, a révisé et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet Malaco Mountain à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

Des cartes accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5aaedbd9-0864-41d2-a2fd-f04be6bf2401

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f77f1796-569a-40cb-9a92-47ff37ee6a60

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65eddf70-7436-4125-bf88-a26104a5081c