Aarhus, den 30. september 2025
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 15/2025
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling
torsdag den 23. oktober 2025 kl. 16.00
Fredensvang, 1.sal, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af revideret årsrapport
- Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
- Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt
- A-aktier - Nominelt DKK 146.718,50 á DKK 0,25. Hver aktie giver 10 stemmer.
- B-aktier - Nominelt DKK 134.853.281,50 á DKK 0,25. Hver aktie giver 1 stemme.
- Bilag1_bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv2025
- Bilag2_nye medlemmer til bestyrelsen_ kompetencer og ledelseshverv2025
- Selskabsmeddelelse nr 15-2025_AGF AS indkalder til ordinær generalforsamling
Ad 4:
4a: Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.
I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af det seneste regnskabsår.
Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2024. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2025.
Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne op til 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:
Lars Fournais
Jesper Ganzhorn Ørskov
Katja Moesgaard
Simon Francis Ratjen Schiølin
Bestyrelsen indstiller desuden følgende nye medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode.
Finn Lund Andersen
Pernille Salling Holm
Kasper Rittig Strand
Kompetencer og ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 1 og 2.
Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 7 medlemmer.
Ad 6: Valg af revision
Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.
Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 20. oktober 2025 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.
Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 20. oktober 2025 kl. 15.00.
Dagsorden og årsrapport for 2024/25 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J.
Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 135.000.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i følgende.
Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 20. oktober 2025 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.
Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, torsdag den 16. oktober 2025, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedhæftede filer