Aarhus, den 30. september 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 15/2025

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

torsdag den 23. oktober 2025 kl. 16.00

Fredensvang, 1.sal, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Fremlæggelse af revideret årsrapport

Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse

Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt

Ad 4:

4a: Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af det seneste regnskabsår.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2024. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2025.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne op til 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

Lars Fournais

Jesper Ganzhorn Ørskov

Katja Moesgaard

Simon Francis Ratjen Schiølin

Bestyrelsen indstiller desuden følgende nye medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode.

Finn Lund Andersen

Pernille Salling Holm

Kasper Rittig Strand

Kompetencer og ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 1 og 2.

Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 7 medlemmer.

Ad 6: Valg af revision

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 20. oktober 2025 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 20. oktober 2025 kl. 15.00.

Dagsorden og årsrapport for 2024/25 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 135.000.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i følgende.

A-aktier - Nominelt DKK 146.718,50 á DKK 0,25. Hver aktie giver 10 stemmer.

B-aktier - Nominelt DKK 134.853.281,50 á DKK 0,25. Hver aktie giver 1 stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 20. oktober 2025 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, torsdag den 16. oktober 2025, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftede filer