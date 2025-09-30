La CTF/FCE exhorte le gouvernement fédéral à instaurer l’exonération du remboursement des prêts d’études

OTTAWA, Ontario, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) demande instamment au gouvernement du Canada de tenir l’engagement qu’il avait pris dans son budget de 2024 d’élargir le programme national d’exonération du remboursement des prêts d’études afin qu’il s’applique aussi aux membres du corps enseignant et aux éducateurs et éducatrices de la petite enfance qui travaillent en régions rurales et éloignées.

La nouvelle version du programme devait démarrer cet automne, mais on en attend encore la mise en œuvre.

« Les travailleurs et travailleuses de l’éducation, les élèves et les familles en ont assez d’attendre, affirme le président de la CTF/FCE, Clint Johnston. L’exonération du remboursement des prêts d’études est un bon moyen d’attirer du personnel dans les communautés mal desservies et de l’inciter à y rester. Le Canada en a déjà fait l’expérience auprès des médecins et du personnel infirmier. Le temps est venu de faire pareil pour les travailleurs et travailleuses de l’éducation. En tenant sa promesse, le gouvernement rendra la vie plus abordable pour les enseignantes et enseignants en début de carrière et renforcera le système d’éducation dans les régions les plus éprouvées par la pénurie. »

Une promesse qui reste à honorer

En février, le gouvernement fédéral avait indiqué dans la Gazette du Canada que les changements entreraient en vigueur cet automne. Mais, faute de mesures concrètes ou de précisions sur la mise en œuvre, des milliers de membres du personnel de l’éducation restent dans l’incertitude. En principe, l’exonération prévue atteindra jusqu’à 30 000 $ pour un membre du corps enseignant et jusqu’à 15 000 $ pour un éducateur ou une éducatrice de la petite enfance, de quoi faire une réelle différence dans la stabilité financière des familles.

Une pénurie qui s’aggrave

Les résultats de la récente enquête nationale menée par la CTF/FCE rappellent l’urgence de la situation pour les membres du personnel de l’éducation qui travaillent en milieu rural :

71 % de ces personnes confirment la pénurie de personnel enseignant qualifié dans leurs écoles;

62 % affirment que la pénurie s'est aggravée depuis 2023-2024;

44 % ont pensé à quitter la profession dans la dernière année.



Les besoins les plus criants concernent les enseignantes et enseignants suppléants à la journée, les enseignantes et enseignants pleinement qualifiés, et les aides-enseignantes et aides-enseignants (y compris les éducateurs et éducatrices de la petite enfance).

Qu’avons-nous à gagner?

En élargissant le programme d’exonération du remboursement des prêts étudiants pour qu’il couvre le personnel de l’éducation, le gouvernement :

s’attaquera au problème de la pénurie dans les régions rurales et éloignées;

allégera le fardeau financier des personnes qui débutent dans la profession et améliorera la rétention;

renforcera l'équité en étendant au monde de l'éducation les avantages dont bénéficient déjà les médecins et le personnel infirmier.



Appel à l’action

La CTF/FCE exhorte le gouvernement fédéral à procéder à la mise en œuvre du programme sans plus tarder. Les membres du personnel de l’éducation, leurs familles et toutes les personnes qui ont à cœur de soutenir l’éducation publique peuvent répondre à l’appel de la Fédération en envoyant un message au premier ministre Mark Carney, à la ministre de l’Emploi et des Familles Patty Hajdu, ainsi qu’à leur député ou députée : https://www.ctf-fce.ca/fr/passez-a-laction/lexoneration-du-remboursement/#appel-au-gouv.

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 370 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui compte plus de 33 millions de membres parmi le personnel de l’éducation de par le monde.

À propos de l’Enquête Parachute

Parachute, l’enquête pancanadienne auprès du personnel de l’éducation, fait suite à une résolution adoptée par le Conseil d’administration de la CTF/FCE en 2023. Le Conseil a donné à celle-ci la tâche de concevoir et de coordonner une stratégie pour aider le Canada à venir à bout de la crise de la rétention et du recrutement qui sévit en éducation. Étalée sur trois ans (de 2024 à 2027), l’enquête Parachute sert à recueillir les données sur lesquelles la CTF/FCE et ses organisations membres et associées s’appuient pour orienter la stratégie pancanadienne plus vaste en faveur de la rétention et du recrutement.

Aux médias

Veuillez adresser vos demandes de renseignements à :

Nika Quintao, directrice des Affaires publiques (CTF/FCE)

nquintao@ctf-fce.ca

613-688-4319