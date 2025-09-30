AUGA grupė, RAB skelbia neaudituotas tarpines sutrumpintas konsoliduotas finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.

AUGA group, RAB paskelbė konsoliduotus tarpinius neaudituotus 6 mėn. rezultatus, restruktūrizavimo procesų akivaizdoje Grupės bendrovės reikšmingai mažino augalininkystės ir pienininkystės gamybos bei veiklos sąnaudas, EBITDA augo iki 6,60 mln. Eur
2025-09-30
Finansinė informacija
2025 m. rugsėjo 30 d. AUGA group, RAB, juridinio asmens kodas 126264360 (toliau – Bendrovė) paskelbė neaudituotus 2025 m. 6 mėn. finansinius rezultatus. Bendrasis Grupės pelnas pirmą 2025 m. pusmetį siekė 2,82 mln. Eur, tuo tarpu 2024 m. pirmąjį pusmetį pelnas siekė 3,45 mln. Eur, o 2025 m. pirmojo pusmečio Grupės EBITDA buvo 6,60 mln. Eur, lyginant su 6,43 mln. Eur EBITDA pirmąjį 2024 m. pusmetį. Konsoliduotasis grynasis Grupės nuostolis mažėjo nuo 6,87 mln. Eur 2024-ųjų m. pirmąjį pusmetį iki 4,30 mln. Eur 2025-ų metų pirmąjį pusmetį.
Per 2025 m. pirmąjį pusmetį Grupės pardavimo pajamos sudarė 30,77 mln. Eur - tai 11 proc. mažiau nei per atitinkamą 2024 m. laikotarpį, kai pajamos siekė 34,67 mln. Eur. Pajamingumą labiausiai augino Pienininkystės veiklos segmentas, kuris išaugo padidėjusių supirkimo kainų ir išaugusio primilžio dėka. Pajamų mažėjimą daugiausia lėmė augalininkystės segmentas – per ataskaitinį laikotarpį buvo realizuotas mažesnis 2024 m. derlius.
„Nepaisant sudėtingų sąlygų dirbant restruktūrizavimo procesų aplinkoje, sugebėjome gerinti savo veiklos rezultatus. Labiausiai sumažintos augalininkystės sąnaudos ir valdymo išlaidos leidžia tikėtis ir geresnių 2025 m. antro pusmečio rezultatų. Pienininkystės verslas, kuriame esame suplanavę didžiausias investicijas ir plėtrą, pademonstravo rekordinius verslo rezultatus. Nuosekliai mažinami kaštai ir įsibėgėjantis restruktūrizavimo plano įgyvendinimas leidžia kryptingai judėti link mūsų įsipareigojimų kreditoriams išpildymo“, – teigė „AUGA group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Veiklos segmentai:
Augalininkystės segmento bendrasis rezultatas, susidedantis iš žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultato, biologinio turto tikrosios vertės pokyčio bei žemės ūkio subsidijų, 2025 m. pirmąjį pusmetį sudarė 1,34 mln. Eur. nuostolio palyginti su 1,52 mln. Eur pelnu tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu. 2025 m. I-ąjį pusmetį apskaitytas biologinio turto vertės perkainojimas turėjo didžiausią poveikį bendrojo augalininkystės pelno rezultatui, jo pagrindinė dedamoji - apskaitytos augalininkystės pasėlių vertė, išskyrus pašarines kultūras, siekė 23,11 mln. Eur, 36,7 proc. mažesnė lyginant su 36,51 mln. Eur 2024 m. atitinkamu laikotarpiu.
Taip pat, svarbu paminėti, jog dirbami plotai buvo sumažinti - 6,8 proc., o juose produkcijai užauginti patirtos išlaidos - 22,3 proc. mažesnės (segmento sukaupti kaštai 2025 m. I pusmečio pabaigoje buvo 26,93 mln. Eur lyginant su 34,67 mln. Eur 2024 m. I pusmečio pabaigoje). Planuojama, kad šio sezono pagrindinių kultūrų derlius bus geresnis nei 2024 m. sezonu, tačiau galutinis augalininkystės segmento rezultatas paaiškės po derliaus nuėmimo ir galutinių gamybos kaštų įsivertinimo.
Pienininkystės segmente, bendras primelžto pieno kiekis per 2025 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 5 proc. Grupės primilžiai nuosekliai auga dėl vykdomų programų, skirtų gyvulių produktyvumui gerinti. Didžiausią įtaką 2025 m. primilžių augimui turėjo dalies ūkių perėjimas į konvencinę pienininkystę – būtent šių ūkių rezultatai rodo ryškiausią gerėjimo tendenciją. Dėl išaugusio primilžio ir padidėjusios produkcijos kainos, segmentas sugeneravo 20 proc. daugiau pajamų. Tuo tarpu gamybos produkcijos savikaina sumažinta 5 proc. Dėl visų išvardintų pozityvių pokyčių, uždirbta 3,31 mln. Eur bendrojo pelno, kuris 3,8 karto buvo didesnis nei 2024 m. I-ąjį pusmetį.
Grybų auginimo segmente, 2025 m. pirmąjį pusmetį buvo užauginta ir parduota 12 proc. mažiau produkcijos nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m., tačiau veiklos segmento rezultatus palaiko nuosaikiai augančios kainos. Bendras gamybos lygis, palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo dėl dviejų pagrindinių veiksnių: vienas iš ilgalaikių rangovų nusprendė nebetęsti veiklos, dėl ko mažėjo gamybos apimtys, bei grybų auginimo segmentas patyrė laikinų gamybinių nesklandumų, kurie lėmė mažesnį derlingumą. Per pirmąjį 2025 m. pusmetį grybininkystės segmento bendrasis pelnas siekė 0,62 mln. Eur, lyginant su 0,94 mln. Eur 2024 m.
2025 m. pirmąjį pusmetį Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento pardavimo pajamos siekė beveik 2 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. peržengė 1,42 mln. Eur. Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius segmento bendrasis pelnas sudarė 0,22 mln. Eur, palyginti su 0,12 mln. Eur pelnu tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. Šis rezultatas pasiektas nepaisant to, kad buvo ženkliai sumažintos pardavimų skatinimo išlaidos.
Grupė nuosekliai vykdo pardavimo ir administracinių sąnaudų mažinimą nuo 2024 metų ir savo kontroliuojančios Bendrovės restruktūrizavimo plane numato tęsti tolimesnį Grupės pardavimo ir administracinių sąnaudų kontrolę. Atitinkamai, šios sąnaudos 2025 m. I pusmetį siekė 4,77 mln. Eur , 2024 m. I pusmetį 5,53 mln. Eur, ir 6,6 mln. Eur 2023 m. I pusmetį. Šis pokytis pasiektas tiek mažinant darbo užmokesčio išlaidas, tiek kitas išlaidų eilutes, nors Grupė patiria papildomas išlaidas dėl restruktūrizacijos procesų.
Pridedama konsoliduota neaudituota Grupės tarpinė finansinė informacija už 2025 m. I-ąjį pusmetį.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB finansų direktorius
Kristupas Baranauskas
+370 5 233 5340
Priedas