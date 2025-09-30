Evolution de la composition du Conseil d’administration

Communiqué de presse











Paris - Le 30 septembre 2025 - EUROAPI annonce aujourd’hui que conformément aux bonnes pratiques de gouvernance et à la suite de sa nomination en tant que directeur financier de Recipharm à compter du 1er octobre 2025, Rodolfo J. Savitzky quittera ses fonctions d’administrateur indépendant et de président du comité d’audit d’EUROAPI, à compter du 31 décembre 2025.

La recherche d’un nouvel administrateur indépendant a débuté, et le successeur de Rodolfo J. Savitzky devrait être nommé avant la fin de l’année.

« Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier sincèrement Rodolfo pour sa précieuse contribution au travail du Conseil et du comité d’audit tout au long de son mandat d’administrateur. Son expérience et sa connaissance de l’industrie du CDMO ont apporté une aide déterminante au Conseil et à la direction d’EUROAPI au cours de ces trois dernières années », a indiqué Emmanuel Blin, président d’EUROAPI.

« Ce fut un honneur de servir EUROAPI en tant qu’administrateur et président du comité d’audit, et de contribuer à sa transformation », a indiqué Rodolfo J. Savitzky. « Je quitte le Conseil d’administration en ayant toute confiance dans l’exécution réussie du plan FOCUS-27 et dans la capacité d’EUROAPI à prendre toute sa place en tant que leader de l’industrie des principes actifs pharmaceutiques. »

Calendrier financier (dates à confirmer)

3 mars 2026 : résultats annuels 2025

27 mai 2026 : assemblée générale 2026

28 juillet 2026 : résultats du 1er semestre 2026





A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 270 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com





























Contacts Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com









Léa Massonneau

Tél. : +33 (0)7 60 32 29 50

lea.massonneau@euroapi.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er avril 2025. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

