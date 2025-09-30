AKWEL : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025

Champfromier, mardi 30 septembre 2025

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté, au format pdf, sur le site Internet de la société à l’adresse akwel-automotive.com dans la rubrique :

« Finance »/« Informations réglementées »/« Rapport financier semestriel ».

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024, le 06 novembre 2025, après bourse.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Contacts



AKWEL

Benoit Coutier – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 98 68

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

ACTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@actus.fr – Tél. : +33 1 53 65 68 68

