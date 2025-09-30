Stort välfärdsområde i Finland väljer Ainos SaaS-plattform

Aino Health AB (publ) har tecknat ett avtal – med hjälp av sin samarbetspartner Työterveys Aalto inom företagshälsovård – med en ledande organisation inom välfärdssektorn som omfattar 11 000 anställda. Implementeringen av Ainos SaaS-plattform planeras att påbörjas under 2025, med målet att förbättra den proaktiva arbetsförmågan och välbefinnandet hos medarbetarna i hela organisationen.

”Vi är hedrade över att få stödja denna organisation i deras mission att förbättra medarbetarnas hälsa och minska arbetsrelaterade risker”, säger Jyrki Eklund, VD för Aino Health. ”Detta partnerskap speglar den växande efterfrågan på datadrivna lösningar inom välbefinnandeindustrin.”



Genom Aino-plattformen får organisationen tillgång till:

Hälso- och produktivitetsdata i realtid

Automatiserade processer för tidigt stöd

Verktyg för att identifiera orsakerna till hälsoproblem

Dessa funktioner är utformade för att minska sjukfrånvaron, förbättra den operativa effektiviteten och främja en kultur av proaktivt stöd till medarbetarna.

Avtalet är ett viktigt steg i Aino Healths strategiska expansion inom välbefinnandesektorn och stärker företagets position som en ledande leverantör av hälsohanteringslösningar i Europa.





Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.