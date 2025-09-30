Renouvellement complet du Conseil d'administration

Élection du Dr Markus Cappel en tant que Président du Conseil d'administration

NANTES, France, 30 septembre 2025, 19 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), a tenu son Assemblée Générale annuelle aujourd’hui à Paris et se félicite de la participation de ses actionnaires à ce moment clé pour l’avenir de la Société. Les actionnaires ayant voté sur les résolutions représentent près de de 56 % du capital social d’OSE Immunotherapeutics et plus de 62 % des droits de vote.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont notamment voté en faveur de la nomination des administrateurs suivants :

o Caroline Mary, en tant que représentante des actionnaires salariés,

o Pascale Briand, Markus Cappel, Jonathan Cool, Marc Le Bozec, Shihong Nicolaou et

Alexis Peyroles.

À l’issue de l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni pour la première fois et a élu le Dr Markus Cappel en tant que Président.

« Je suis sincèrement très honoré et enthousiaste de rejoindre le Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics en tant que Président. J’ai hâte de collaborer étroitement avec le nouveau Conseil et l’équipe talentueuse d’OSE pour faire progresser son portefeuille de produits prometteur et apporter des médicaments innovants aux patients qui en ont besoin », a déclaré le Dr Markus Cappel, nouveau Président du Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics.

« La dynamique d’OSE Immunotherapeutics repose sur son solide portefeuille de candidats-médicaments innovants, "first-in-class", les résultats positifs de ses essais cliniques, ainsi que sa capacité à établir des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique — autant d’atouts qui positionnent la Société comme un acteur clé dans le paysage de l’immunothérapie en constante évolution ».

OSE Immunotherapeutics tient à exprimer sa plus profonde gratitude aux membres sortants du Conseil d’administration pour leur engagement. La Société leur est très reconnaissante pour le temps consacré, leur expertise et leur précieuse contribution, et leur adresse ses meilleurs vœux pour la suite de leurs parcours.

Le Conseil réaffirme sa confiance dans les collaborateurs d’OSE et leur engagement à poursuivre le développement de médicaments innovants.

Biographie résumée du Dr Markus Cappel :

Markus Cappel possède plus de trente ans d’expérience dans le secteur des biotechnologies. Il est reconnu pour son esprit entrepreneurial et ses réalisations remarquables.

En tant que Chief Business Officer de ChemoCentryx, il a dirigé le développement de produits et les aspects clés soutenant la commercialisation de TAVNEOS® dans sept pays. Il a également mené des négociations multipartites avec de grandes entreprises pharmaceutiques et obtenu des accords permettant de préserver les droits commerciaux et le contrôle du développement aux États-Unis.

Il a également joué un rôle clé dans l’acquisition de ChemoCentryx par Amgen pour un montant de

4 milliards de dollars, représentant une plus-value de 116 %, après avoir levé 435 millions de dollars lors de l’introduction en bourse, 138 millions de dollars via des levées de fonds en capital-investissement, et plus de 250 millions de dollars en financements non dilutifs.

Avant de rejoindre ChemoCentryx, Markus était Vice-Président du développement commercial chez Advanced Inhalation Research (AIR). À ce poste, il a négocié un accord exclusif avec Eli Lilly et mis en place une alliance stratégique avec GlaxoSmithKline, obtenant un paiement initial de 125 millions de dollars.

Markus est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School et d’un doctorat en sciences pharmaceutiques de l’Université J.W. Goethe en Allemagne.

Le résultat complet des votes de l’Assemblée générale mixte est disponible sur le site internet de la Société, rubrique Investisseurs/Assemblée Générale : https://www.ose-immuno.com/assemblees-generales/

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.





Contacts

Fiona Olivier

fiona.olivier@ose-immuno.com



Sylvie Détry

sylvie.detry@ose-immuno.com



Contact Media France:

FP2COM

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

+33 6 07 768 283







Contact Media US:

RooneyPartners LLC

Kate Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

