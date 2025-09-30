Alameda Health System reconocido como uno de los Mejores Hogares para Adultos Mayores de Estados Unidos por Newsweek

OAKLAND, California, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los cuatro hogares para adultos mayores de atención especializada y subaguda de Alameda Health System (AHS), comúnmente conocidos como hogares para adultos mayores, han sido reconocidos en la lista Newsweek’s America’s Best Nursing Homes 2026.

Los hogares para adultos mayores de atención especializada de AHS incluyen, Fairmont Rehabilitation and Wellness en San Leandro, CA, así como los hogares de atención especializada del Hospital de Alameda en Alameda, CA, que abarcan Park Bridge Rehabilitation and Wellness, la Unidad Subaguda del Hospital de Alameda y South Shore Rehabilitation and Wellness. Forman parte de AHS, el sistema público de salud de seguridad social del condado de Alameda. Estos hogares ofrecen cuidados a largo plazo y residencia temporal para pacientes que se someten a tratamientos de rehabilitación médicamente necesarios.

"Creemos que la atención médica es un derecho humano al que todos deberían tener acceso, independientemente de su capacidad de pago. Este reconocimiento reafirma nuestra convicción de que el sistema de salud de la red de seguridad pública puede y de hecho ofrece atención excepcional, al mismo nivel que las instituciones lucrativas. Este logro refleja el compromiso de nuestro equipo altamente capacitado y compasivo, que cuida a nuestros residentes como si fueran familia, y de nuestras instalaciones que mantienen procesos sólidos y consistentes", dijo Richard Espinoza, director administrativo de servicios post-agudos de AHS.

La atención especializada para adultos mayores a largo plazo es prohibitivamente costosa para la mayoría de las personas. Esa es una de las razones por las que Medicaid es el principal financiador de más del 60% de los residentes en estos hogares. En julio pasado, el Congreso aprobó recortes significativos a Medicaid que se convirtieron en ley como parte de H.R.1, también conocido como The Big Bill. Los expertos proyectan que AHS perderá 100 millones de dólares anuales en fondos federales para 2030 debido a esta legislación. Aproximadamente el 80% del financiamiento de AHS proviene de Medicaid y los reembolsos estatales de atención médica, conocidos en California como Medi-Cal. Estos fondos no solo respaldan los hogares de atención especializada para adultos mayores de AHS, sino también otros servicios esenciales de atención médica, como trauma, emergencias, hospitalización y atención primaria.

"La necesidad de hogares de atención especializada para adultos mayores asequibles y de alta calidad en el condado de Alameda es enorme. Me enorgullece que los proveedores de atención especializada para adultos mayores de AHS estén respondiendo a la necesidad con excelencia y que Newsweek reconozca su labor. Sin embargo, también es importante encender la alerta: Los fondos de Medicaid se han reducido drásticamente y los servicios de atención médica como estos, que son de importancia crítica para la salud y el bienestar de nuestra comunidad están en riesgo", dijo James Jackson, director ejecutivo de AHS.

America’s Best Nursing Homes de Newsweek (Mejores hogares para adultos mayores de Estados Unidos) se presenta en colaboración con Statista, el portal líder mundial de estadísticas y proveedor de rankings del sector. La lista de premios se anunció el 24 de septiembre de 2025 y actualmente se puede ver en el sitio web de Newsweek .

El ranking America's Best Nursing Homes 2026 premia a los principales hogares para adultos mayores en EE. UU. Los ganadores fueron reconocidos en tres categorías: grandes (más de 150 camas certificadas), medianos (100–149 camas certificadas) y pequeños (50–99 camas certificadas). La evaluación se basa en cuatro pilares clave:

Indicadores de rendimiento: Datos sobre dotación de personal, medidas de calidad e inspecciones sanitarias.

Reputación: Una encuesta en línea entre profesionales médicos.

Acreditaciones: Reconocimiento oficial de TJC y CARF por cumplir con los estándares de calidad y seguridad.

Satisfacción de los residentes: Los comentarios de los pacientes y familiares se reflejan en las puntuaciones de Google.

Acerca de Alameda Health System

Alameda Health System (AHS) es un proveedor líder de atención médica integrada y una institución de capacitación médica reconocida por su atención centrada en el paciente y la familia de talla mundial. AHS ofrece tratamiento médico integral, promoción de la salud y prevención de enfermedades en toda su red integrada de hospitales, clínicas y servicios de salud. AHS incluye tres hospitales de cuidados intensivos, un hospital de cuidados intensivos afiliado, un hospital psiquiátrico, cuatro centros de bienestar de atención ambulatoria, cinco centros post-agudos y el único Centro de Trauma de Nivel 1 para adultos y departamento de emergencias psiquiátricas en el Condado de Alameda. AHS se compromete a promover el bienestar y optimizar la salud de la comunidad a través de la misión de cuidar, sanar, enseñar y servir a todos. Para más información visite, AlamedaHealthSystem.org.

