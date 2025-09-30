Tenaris finaliza el Primer Tramo de USD600 millones de su Programa de Recompra de Acciones

LUXEMBURGO, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy la finalización del primer tramo de USD600 millones de su Programa de Recompra de Acciones por USD1,200 millones, anunciado el 6 de junio de 2025 (el “Programa”).

Durante este primer tramo, que se llevó a cabo desde el 9 de junio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 (inclusive), la Compañía adquirió un total de 33,059,955 acciones ordinarias, representando 3.08% de su capital social total emitido, por una contraprestación total de €516,588,880, o USD600 millones aproximadamente.

Al 30 de septiembre de 2025, las 33,059,955 acciones ordinarias que la Compañía compró durante el primer tramo del Programa se mantienen en tesorería.

Tenaris tiene la intención de cancelar todas las acciones ordinarias compradas bajo el Programa a su debido tiempo.

Detalles de las transacciones arriba mecionadas están disponibles en la página web de Tenaris, bajo la sección de Programa de Recompra de Acciones: https://ir.tenaris.com/share-buyback-program.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

