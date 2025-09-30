Tilray, leader mondial du cannabis médical, annonce l’expansion de sa gamme de cannabis Craft haut de gamme dans son centre de production en Allemagne, conforme aux normes BPF de l’UE. Tilray Medical enrichit le portefeuille de produits à base de cannabis de Tilray Craft grâce à de nouvelles offres axées sur les patients

NEUMÜNSTER, Allemagne, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, une division de Tilray Brands, Inc. (NASDAQ : TLRY et TSX : TLRY) et un leader mondial du cannabis thérapeutique qui permet aux patients et aux professionnels de santé de prendre ensemble des décisions de santé individualisées éclairées, transformant ainsi le secteur de la santé, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son portefeuille Tilray Craft en Allemagne : cinq nouveaux produits à base de fleurs de cannabis sont désormais préparés dans les locaux de Tilray à Neumünster, conformes aux normes BPF de l’UE, dans le cadre du programme de culture national du BfArM, l’Institut fédéral allemand pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Ces nouveautés reflètent l’engagement continu de Tilray à fournir aux médecins et aux pharmacies une gamme diversifiée d’options de cannabis médical de qualité, conformes aux normes BPF de l’UE, pour les patients admissibles.

Rajnish Ohri, directeur général de la division internationale de Tilray Brands, a déclaré : « L’expansion de notre gamme de fleurs de cannabis haut de gamme Tilray Craft témoigne de notre engagement pour les soins prodigués aux patients en Allemagne. Acteur mondial de premier plan dans le domaine du cannabis médical, et soutenu par notre site de production de pointe en Allemagne, conforme aux normes BPF de l’UE, Tilray introduit continuellement de nouvelles variétés génétiques sélectionnées selon les normes pharmaceutiques à Neumünster. Cette approche nous permet de proposer des options fiables et axées sur les patients en matière de cannabis médical. Nous avons pour priorité de fournir des solutions cohérentes et de qualité aux médecins et aux pharmacies, en accordant toujours une attention particulière aux besoins des patients. »

Le cannabis Tilray Craft est cultivé et produit en intérieur dans les locaux de Tilray à Neumünster, en Allemagne, conformes aux normes -BPF de l’UE. Le processus de production respecte des normes et des protocoles de contrôle qualité rigoureux, garantissant un cannabis médical particulier et de qualité, auquel les patients peuvent se fier pour sa constance et sa fiabilité.

Les nouveaux produits Tilray Craft sont les suivants :

Tilray Craft Cannabisblüten THC30 TRM (Triangle Mints)

Tilray Craft Cannabisblüten THC28 TRM (Triangle Mints)

Tilray Craft Cannabisblüten THC28 PPV (Platinum Pave 34)

Tilray Craft Cannabisblüten THC25 PPV (Platinum Pave 34)

Tilray Craft Cannabisblüten THC22 SNS (Sunset Sherbet)





Tous les produits proposés par Tilray Craft sont disponibles sur ordonnance dans toutes les pharmacies en Allemagne. Tilray reste déterminé à faire progresser l’innovation dans le domaine du cannabis médical et à soutenir les professionnels de santé en leur proposant des solutions conformes et de qualité. En fonction de l’évolution des besoins des patients, l’entreprise élargira son portefeuille de manière responsable afin de garantir l’accès à des produits conformes aux normes BPF de l’UE, tant en Allemagne qu’à l’international.

À propos de Tilray Craft

Tilray Craft représente un niveau de qualité supérieur. Il s’agit de notre gamme spécialisée de fleurs à la puissance concentrée, réservée aux patients en Allemagne. Nous mettons l’accent sur la précision, en optimisant chaque étape du processus afin de fournir aux patients uniquement nos meilleures fleurs, cultivées en intérieur à Neumünster. Grâce à une sélection rigoureuse de variétés à forte teneur en THC et à des terpènes uniques, Tilray Craft s’impose rapidement comme la marque de cannabis médical de référence pour les traitements nécessitant une puissance élevée.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour objectif de transformer la vie et de favoriser la dignité des patients en difficulté grâce à un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de produits à base de cannabis thérapeutique, notamment Tilray Medical, Tilray Craft, Broken Coast, Redecan, Good Supply et Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréées de cannabis thérapeutique au Canada, Tilray a construit les premières usines de production de cannabis certifiées BPF au Portugal et en Allemagne. Aujourd’hui, Tilray Medical est l’un des principaux fournisseurs de cannabis thérapeutique proposant un portefeuille de marques et de produits conçus pour répondre aux besoins des patients dans le monde entier.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie et Nouvelle-Zélande.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ou « Tilray » (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) est une société internationale de premier plan spécialisée dans les produits de consommation courante et de bien-être exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine. Elle s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, et entend améliorer la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

