ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – SISÄPIIRITIETO

15.1.2025 KLO 18.25



Sisäpiiritieto: Orion parantaa näkymäarviota vuodelle 2024 ja antaa ennakkotietoja vuoden 2024 taloudellisesta kehityksestä

Orion Oyj parantaa vuodelle 2024 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta, koska tuotemyynti, Nubeqa® rojaltitulot ja erinomainen toimitusvarmuus ovat jatkaneet liikevaihdon odotettua nopeampaa kasvua vuoden 2024 viimeisinä kuukausina. Näkymäarvion muutoksen yhteydessä Orion antaa ennakkotietoja vuoden 2024 taloudellisesta kehityksestä. Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen perusteella liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1 542 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 417 miljoonaa euroa.





Uusi näkymäarvio ja alustavat tulostiedot vuodelle 2024, annettu 15.1.2025

Liikevaihto on noin 1 542 miljoonaa euroa.

Liikevoitto on noin 417 miljoonaa euroa.



Aiempi näkymäarvio vuodelle 2024, annettu 11.9.2024

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 470–1 510 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 370–400 miljoonaa euroa.

