Eesti Energia koondab elektriäri tütarettevõttesse Enefit

Alates 2026. aastast koondatakse kõik elektriga seotud ärivaldkonnad – jaemüük, taastuvenergia tootmine ja energiakaubandus, välja arvatud mittetaastuvatest energiaallikatest elektritootmine ja reservjaamad – ühte tütarettevõttesse Enefit OÜ. Ümberkorralduse eesmärk on tugevdada kontserni konkurentsivõimet ja parandada juhtimise efektiivsust.

Tugeva ja integreeritud elektriäri loomine on osa Eesti Energia strateegiast, mille eesmärk on lihtsustada kontserni juhtimismudelit ja suurendada kasumlikkust pärast Enefit Green AS-i edukat ülevõtmist.

Ümberkorralduse käigus liidetakse Enefit Green AS ja Enefit AS üheks ettevõtteks Enefit OÜ. Lisaks viiakse osad Eesti Energia AS-i koosseisus olevad kesksed teenused, näiteks energiakaubandus, üle Enefit OÜ’sse. Aastal 2026 laieneb Enefit Greeni ja Enefit üksuste ühinemine ka Lätti, Leetu ja Poola, luues ühtse struktuuri Enefit nime all kogu Balti ja Poola turgudel.

Pärast konsolideerimist teenindab Enefit enam kui 560 000 jaeklienti kogu regioonis ning ühendab 1200 MW taastuvenergia tootmisvõimsust, mida praegu opereerib Enefit Green, samuti varasid nagu Auvere akusalvesti ja Iru koostootmisjaam, koos tulevaste tootmis- ja salvestusrajatistega.

Tööstuse valdkonnas liidetakse soojuselektrijaamade ja õlitehaste hooldusele spetsialiseerunud Enefit Solutions vedelkütuseid tootva Enefit Industry’ga. Reservelektrijaamu opereeriv Enefit Power muutub Enefit Industry tütarettevõtteks.

Elektrilevi, Eesti Energiale kuuluv sõltumatu jaotusvõrguettevõtja, jääb muudatustest puutumata.

Ümberkorraldused ei mõjuta Eesti Energia tütarettevõtete kliente.

Kõik tütarettevõtted jäävad 100% Eesti Energia AS-i omandusse.





Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@energia.ee