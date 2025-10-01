Telenor og Vodafone inngår strategisk innkjøpspartnerskap

(London/Oslo, 1. oktober 2025) Telenor Group og Vodafone Group kunngjør i dag et nytt strategisk partnerskap mellom sine globale innkjøpsorganisasjoner, Telenor Procurement Company og Vodafone Procurement Company. Målet med partnerskapet er å utnytte volumet og de globale kapabilitetene til begge konsernene på sentrale innkjøpsområder.

Telenor og Vodafone betjener over 550 millioner kunder i 23 land. Sammen håndterer Telenor Procurement Company og Vodafone Procurement Company et samlet årlig innkjøpsvolum på over 26 milliarder euro (ca. 300 milliarder kroner).

Partnerskapet har som mål å skape verdi for kundene og realisere besparelser gjennom felles innkjøpskraft, komplementære markeder og felles ekspertise. I tillegg vil samarbeidet styrke relasjonene til leverandører og partnere, og øke partenes robusthet i en tid preget av raske geopolitiske endringer.

Samarbeidet bygger på et felles engasjement for ansvarlig og bærekraftig drift, og en videreføring av høye standarder for miljø- og samfunnsansvar i verdikjeden. Målet er å sikre at den økonomiske verdien som skapes, også reflekterer lederskap innen ESG.

– Dette partnerskapet vil ytterligere styrke Telenors konkurransekraft, og skape økt verdi for Telenors hel og deleide selskaper, eksterne kunder og aksjonærer. Sammen med Vodafone vil vi utvide vår rekkevidde, adressere felles utfordringer og navigere et globalt leverandørlandskap i rask endring – drevet av geopolitiske og teknologiske skift, sier Thomas Skjelbred, konserndirektør for innkjøp og CEO i Telenor Procurement Company.

– Vi gleder oss over dette samarbeidet mellom våre organisasjoner. Ved å kombinere vårt volum, komplementære tilstedeværelse og kompetanse, kan vi oppnå mer effektive og bærekraftige løsninger, og bidra til økt innovasjon for kundene våre. Samtidig gjør vi det enklere for partnere å samarbeide med oss ved å redusere kompleksitet og unødvendig dobbeltarbeid - og åpner nye muligheter for leverandører og partnere, sier Ninian Wilson, konserndirektør for Supply Chain Management i Vodafone Group og CEO i Vodafone Procure & Connect.

Kort om selskapene:

Vodafone Procurement Company (VPC) er en del av Vodafone Procure & Connect, det samlede merkenavnet som representerer de juridiske enhetene VPC og Vodafone Roaming Services (VRS), med hovedkontor i Luxembourg. Vodafone Procure & Connect er en global aktør innen forsyningskjede og tilkoblingsløsninger. For mer informasjon, besøk www.vodafone.com/procureandconnect

Telenor Procurement Company (TPC) er et datterselskap av Telenor Group. TPC leverer globale innkjøpstjenester til Telenors forretningsenheter, joint venture-partnere og eksterne aktører. Selskapet har ansvar for hele innkjøpsprosessen – fra strategi og forhandlinger til kontrakts- og leverandøroppfølging – innen globale innkjøpsområder.



For mer informasjon, vennligst kontakt:

Telenor Investor Relations

Frank Maaø

SVP Capital Markets & Investor Relations

frank.maao@telenor.com

Telenor Media Relations

David Fidjeland

Director Media Relations

david.fidjeland@telenor.com



Vodafone Investor Relations

investors.vodafone.com

ir@vodafone.com



Vodafone Media Relations

Vodafone.com/media/contact

GroupMedia@vodafone.com

Om Telenor

Telenor er et av verdens ledende mobilselskaper med virksomhet i Norden og Asia, og når ut til 207 millioner mobilabonnenter på tvers av selskapets portefølje. Telenor rapporterte driftsinntekter på 79,9 milliarder kroner i 2024. Selskapet er opptatt av ansvarlig forretningsdrift og drevet av en ambisjon om å utvikle de samfunnene det er til stede i. Å knytte verden tettere sammen har vært kjernen i Telenors virksomhet i 170 år, og selskapet arbeider hver dag for å knytte kundene sammen med det som betyr mest for dem. Telenor er notert på Oslo Børs under børsticker TEL. For mer informasjon, gå til https://www.telenor.com

Om Vodafone Group

everyone.connected

Vodafone er et ledende europeisk og afrikansk teleselskap.

Vi betjener over 355i millioner mobil- og bredbåndskunder, med nettverk i 15 land, investeringer i ytterligere fem og partnere i over 40 land. Våre undersjøiske kabler frakter omtrent en sjettedel av verdens internett-trafikk, og vi utvikler en ny satellittbasert kommunikasjonsløsning direkte til mobil for å koble sammen områder uten dekning. Vodafone driver en av verdens største IoT-plattformer, med 215 millioner tilkoblede enheter globalt, og tilbyr finansielle tjenester til rundt 92 millioner kunder i syv afrikanske land – med flere transaksjoner enn noen annen aktør.

Fra havbunnen til verdensrommet – Vodafones formål er å holde alle tilkoblet.

For mer informasjon, besøk www.vodafone.com, følg oss på X via @VodafoneGroup eller finn oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/vodafone