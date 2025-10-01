



SOITEC ENGAGE LE PROCESSUS DE SUCCESSION DE SON DIRECTEUR GENERAL PIERRE BARNABÉ

Bernin (Grenoble), France, le 1er octobre 2025 – Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec (Euronext Paris), a informé le Conseil d’administration de son intention de quitter le Groupe pour des raisons personnelles.

Pierre Barnabé s’est engagé à exercer ses fonctions pendant une période de six mois jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 2025-2026, afin d’assurer la période de transition. Il conservera ainsi ses responsabilités de Directeur Général de Soitec jusqu’au 31 mars 2026.

Le Conseil réitère sa confiance dans Pierre Barnabé et dans l’équipe de management, pendant cette période de transition, pour continuer à déployer la stratégie de l’entreprise et la structure organisationnelle décidée sous sa direction.

Le Conseil d’administration a enclenché le processus de désignation d’un nouveau Directeur Général, qui sera mené par le Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance du Conseil. Il évaluera les candidatures internes et externes à l’entreprise.

Frédéric Lissalde, Président du Conseil d’administration de Soitec, a déclaré :

« Au cours de notre collaboration, j’ai pu mesurer tout l’engagement et la qualité du travail de Pierre Barnabé dans un environnement de marché complexe. Sa contribution a été cruciale dans la structuration et le positionnement du Groupe. Depuis sa prise de fonction en 2022, il a fait preuve de détermination et de leadership en étroite collaboration avec le Conseil, dans un climat de confiance et de proximité, pour poser les fondations du retour de Soitec à la croissance. A la suite de sa décision, le Conseil a mis en œuvre le processus de recrutement d’un successeur, avec la plus grande confiance dans la solidité de nos équipes, la qualité de notre gouvernance et la capacité de l’entreprise à poursuivre son développement de manière soutenue et maîtrisée. »

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec, a déclaré :

« Je reste pleinement engagé pour diriger Soitec pendant cette période de transition, aux côtés de nos équipes, pour continuer à déployer la stratégie de l’entreprise et l’organisation que j’ai impulsée, en accord avec le Conseil. Nous avons accompli des progrès importants. Soitec peut désormais s’appuyer sur une base de clients et de produits diversifiée, une innovation plus créative, un outil de production flexible et une structure financière renforcée. Grâce au talent et à la mobilisation de nos collaborateurs, je suis confiant dans la capacité de l’entreprise à continuer d’innover et à saisir les opportunités du marché dans les mois et les années à venir. »

