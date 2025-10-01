Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et ajourført prospekt for afdeling Optimal Stabil i Investeringsforeningen Wealth Invest.
Prospektet er ajourført som følge af, at afdelingens emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:
|ISIN
|Afdeling
|Emissionstillæg i % (Før/Efter)
|Indløsningsfradrag i % (Før/Efter)
|DK0060518710
|Optimal Stabil
|0,20/0,15
|0,20/0,15
Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.
For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Wealth Invest
