Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et ajourført prospekt for afdeling Optimal Stabil i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet er ajourført som følge af, at afdelingens emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:

ISINAfdelingEmissionstillæg i % (Før/Efter)Indløsningsfradrag i % (Før/Efter)
DK0060518710Optimal Stabil0,20/0,150,20/0,15


Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Wealth Invest

