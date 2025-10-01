Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et ajourført prospekt for afdeling Optimal Stabil i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet er ajourført som følge af, at afdelingens emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet sænket i overensstemmelse med nedenstående tabel:

ISIN Afdeling Emissionstillæg i % (Før/Efter) Indløsningsfradrag i % (Før/Efter) DK0060518710 Optimal Stabil 0,20/0,15 0,20/0,15





Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest

