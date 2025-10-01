Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån

1. oktober 2025

Meddelelse nr. 11





Bestyrelsen i Pharma Equity Group har truffet beslutning om udstedelse af konvertible lån i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.3.A. De konvertible lån giver Pharma Equity Group mulighed for at låne op til DKK 10.892.187. I forbindelse hermed indfris tidligere udstedte konvertible lån for DKK 3.157.895 udstedt 1. april 2025 og DKK 5.842.500 udstedt 1. juli 2025 samt en udnyttet kreditramme på DKK 1.502.917.





Hovedvilkårene for de konvertible lån på DKK 10.892.187 er:



Långivers ret til at konvertere lånene til aktier i selskabet kan udnyttes i en periode på 30 dage, der påbegyndes 23 kalendermåneder efter indgåelsen af det konvertible lån ("Udnyttelsesperioden").

Lånene forrentes med 10 % p.a. og forbliver uden afdrag indtil udløbet af Udnyttelsesperioden, hvorefter selskabet skal indfri obligationerne samt renter ved betaling i Selskabets kapitalandele inden for 60 dage, dog kan selskabet forlænge låneperioden med 12 måneder.

Konverteringen vil ske til en kurs, som tilsvarer, at et beløb på DKK 0,15 konverteres til én ny aktie i Selskabet med en pålydende nominel værdi på DKK 0,10

Hvis konverteringsretten ikke udnyttes, indfries lånet og renter altid i aktier beregnet til konverteringskursen uafhængigt af markedskursen.



Ved konvertering af lånene til nye aktier vil de nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og med samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier vil derfor blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Den maksimale forhøjelse af selskabskapitalen som følge af konvertering af de konvertible lån er nominelt DKK 13.271.072.





De resterende vilkår for de konvertible lån vil blive fastlagt i obligationsvilkårene, og bestyrelsens beslutning om udstedelse af det konvertible lån vil blive optaget i selskabets vedtægter. Selskabets opdaterede vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden.





Hovedvilkårene for de konvertible lån på DKK 3.157.895 og DKK 5.482.500, der indfris er:



Lånene er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra eventuel anden tilsvarende ansvarlig lånekapital.

Långivers ret til at konvertere lånene til aktier i selskabet kan udnyttes i en periode på 30 dage, der påbegyndes 23 kalendermåneder efter indgåelsen af det konvertible lån ("Udnyttelsesperioden").

Lånene forrentes med 10 % p.a. og forbliver uden afdrag indtil udløbet af Udnyttelsesperioden, hvorefter selskabet skal tilbagebetale lånet inklusive renter inden for 60 dage, dog kan selskabet forlænge låneperioden med 12 måneder.

Selskabet kan vælge at betale lånet inkl. renter i aktier (konvertering af gældsbrevet).

Lånet kan konverteres til en kurs, som tilsvarer, at et beløb på DKK 0,20 konverteres til én ny aktie i Selskabet med en pålydende nominel værdi på DKK 0,10

Hvis markedskursen er lavere end konverteringskursen, kan indfrielse ske i aktier beregnet til markedskursen; hvis markedskursen er højere, sker indfrielse i aktier beregnet til konverteringskursen.



Lånene erstatter endvidere tidligere udnyttet kreditramme på DKK 1.502.917







For yderligere information, kontakt venligst:



Christian Tange, adm. direktør i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2948 8417



Christian Vinding Thomsen, bestyrelsesformand i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222



