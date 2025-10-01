|
Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån
|1. oktober 2025
Meddelelse nr. 11
Bestyrelsen i Pharma Equity Group har truffet beslutning om udstedelse af konvertible lån i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.3.A. De konvertible lån giver Pharma Equity Group mulighed for at låne op til DKK 10.892.187. I forbindelse hermed indfris tidligere udstedte konvertible lån for DKK 3.157.895 udstedt 1. april 2025 og DKK 5.842.500 udstedt 1. juli 2025 samt en udnyttet kreditramme på DKK 1.502.917.
Hovedvilkårene for de konvertible lån på DKK 10.892.187 er:
Ved konvertering af lånene til nye aktier vil de nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og med samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier vil derfor blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Den maksimale forhøjelse af selskabskapitalen som følge af konvertering af de konvertible lån er nominelt DKK 13.271.072.
De resterende vilkår for de konvertible lån vil blive fastlagt i obligationsvilkårene, og bestyrelsens beslutning om udstedelse af det konvertible lån vil blive optaget i selskabets vedtægter. Selskabets opdaterede vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden.
Hovedvilkårene for de konvertible lån på DKK 3.157.895 og DKK 5.482.500, der indfris er:
Lånene erstatter endvidere tidligere udnyttet kreditramme på DKK 1.502.917
For yderligere information, kontakt venligst:
Christian Tange, adm. direktør i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2948 8417
Christian Vinding Thomsen, bestyrelsesformand i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222
Om Pharma Equity Group A/S
Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.
Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.
