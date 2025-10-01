Aspo Oyj Lehdistötiedote 1.10.2025 klo 12.00

Rottneros jatkaa yhteistyötä AtoB@C Shippingin kanssa – uusi alus puolittaa merikuljetusten hiilidioksidipäästöt Vallvikin satamaan Ruotsissa

Rottneros, ruotsalainen sellun ja puristekuidun valmistaja, jatkaa pitkäaikaista yhteistyötään ESL Shippingin tytäryhtiön, AtoB@C Shippingin kanssa. Yksi AtoB@C Shippingin uusista plug-in hybridialuksista aloittaa Rottnerosin palvelun, mikä mahdollistaa jopa 50 % matalammat hiilidioksidipäästöt tonnimailia kohden verrattuna nykyiseen, samassa liikenteessä operoivaan, alukseen.

"Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä AtoB@C Shippingin kanssa jo yli vuosikymmenen, ja olemme iloisia kumppanuuden jatkumisesta. AtoB@C Shipping muuntaa yhden aluksistaan vastaamaan erityistarpeitamme, ja siksi haluamme sitoutua pitkäaikaiseen sopimukseen. Yhdessä voimme konkreettisesti näyttää tietä kohti kestävämpää meri-infrastruktuuria", sanoo Magnus Malmborg, Supply Chain Manager, Rottneros AB.

Osana sopimusta AtoB@C Shipping varustaa yhden uusista plug-in hybridialuksistaan nosturilla. Itselastaava ja -purkava alus on erinomainen vaihtoehto Rottnerosin Vallvikin satamaan ja välttämätön Norjan satamaan, jossa satamanosturien kapasiteetti on rajallinen. Itselastaava alus mahdollistaa myös nopeamman lastauksen Baltian satamissa, joista raaka-aineet pääosin toimitetaan.

"Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme jatkaa Rottnerosin palvelemista ja varmistaa vakaat, turvalliset ja vähemmän ympäristöä kuormittavat toimitukset tulevaisuudessa. Tämä sopimus osoittaa, että uudet energiatehokkaat aluksemme voivat luoda asiakkaillemme merkittäviä etuja, kuten suuremman kapasiteetin ja pienemmät päästöt. Rottnerosin kanssa on jo pitkään työskennellyt meiltä sama tiimi, joka on motivoitunut varmistamaan aikataulunmukaiset ja tehokkaat kuljetukset myös jatkossa", sanoo Frida Rowland, ESL Shippingin ja AtoB@C Shippingin kaupallinen johtaja.

AtoB@C Shipping ja ESL Shipping ovat osa Aspo-konsernia.

Lisätietoja:

Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com





