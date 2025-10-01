SATO Euroopan ykkössijalle kansainvälisessä vastuullisuusjohtamisen vertailussa

SATO Oyj, Lehdistötiedote 1.10.2025 klo 13.00

SATOn vastuullisuuden johtaminen on arvostettu eurooppalaiselle huipputasolle Global Real Estate Sustainability Benchmarkin (GRESB) tänään julkaistuissa tuloksissa. SATO saavutti GRESB:n Management-osiossa maksimipisteet ja sijoittui ensimmäiseksi yli tuhannen Euroopassa arvioidun kiinteistöalan yrityksen keskuudessa.

Kiinteistöalan vastuullisuuden johtamiseen arvokasta vertailudataa tarjoava Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) palkitsi SATOn vastuullisuuden johtamisen täysillä pisteillä tänään julkaistussa arvioinnissaan. SATO on osallistunut GRESB-arviointiin vuosittain jo 11 kertaa peräkkäin.

”SATO on kehittänyt vastuullisuusjohtamista pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. On ilahduttavaa nähdä, että GRESB-arvioinnin tulokset osoittavat meidän edistyneen useimmilla vastuullisuuden osa-alueilla. Arviointiin osallistuminen on tukenut SATOn vastuullisuusjohtamisen ja -työn kehittämistä jo usean vuoden ajan”, toteaa SATOn vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González.

SATO sai täydet pisteet useimmissa GRESB-arvioinnin kategorioissa. Yhtiö ylsi 100 % tulokseen johtamisessa ja toimintaperiaatteissa, raportoinnissa, riskienhallinnassa, monipuolisessa sidosryhmäyhteistyössä, vastuullisuustavoitteissa sekä ESG-datan seurannassa. Lisäksi SATO sai maksimipisteet rakennushankkeiden vastuullisuusvaatimuksista, vaatimuksista materiaalivalinnoille sekä veteen ja jätteisiin liittyvistä kategorioista. Suurin kehitys vuodentakaiseen verrattuna näkyi yhtiön jo ennestään vahvalla pohjalla olleissa riskiarvioinnissa ja kotitalojen jätedatan kattavuudessa.

SATOn tulos nousi viime vuoteen verrattuna sekä olemassa olevia kiinteistöjä tarkastelevassa Performance-osiossa että rakennushankkeita arvioivassa Development-osiossa. Performance-arvioinnista SATO sai 78/100 pistettä (2024: 76) ja kaksi tähteä. Development-arvioinnissa SATOn tulos nousi 86 pisteeseen (2024: 83) ja yhtiö sai osa-alueesta niin ikään kaksi tähteä. Lisäksi SATO sai molemmista osioista Green Star -tunnustuksen, koska tulokset ylittivät 50 % saatavilla olevista pisteistä.

Pisteitä jäi puuttumaan energiadatan kattavuudesta sekä rakennusten ympäristösertifioinneista. Energiadatan kattavuus jää arvioinnissa vuosittain systemaattisesti vajaaksi, koska suomalaisilla vuokranantajilla ei ole useimmiten näkymää vuokralaisten omaan energiankulutukseen. Lisäksi SATO ei ole toistaiseksi hakenut ympäristösertifikaatteja rakennushankkeilleen tai nykyisille kotitaloilleen. GRESB-arvioinnissa virallisilla sertifikaateilla on tällä hetkellä merkittävä painoarvo ja siksi sen vaikutus kokonaispistemäärään on huomattava.

”GRESB antaa hyvää osviittaa siitä, miten olemme onnistuneet kehittämään toimintaamme kokonaisvaltaisesti ja kuinka asemoidumme kansainvälisesti. Saamme vertailusta aina arvokasta tietoa, ja on mahtavaa nähdä, että SATOn vastuullisuusjohtaminen on huipputasolla myös eurooppalaisessa mittakaavassa”, Kari González sanoo.

Mikä ihmeen GRESB?

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) mittaa ja arvioi kiinteistöalan kestävyyttä ja kattaa laajasti vastuullisuuden eri osa-alueet. GRESB-vastuullisuusvertailu on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka on monipuolinen työkalu yritysten kiinteistökannan vastuullisuusjohtamiseen ja kehittämiseen.

Mitattavina osa-alueina ovat vastuullisuuden johtaminen, toimintaperiaatteet ja raportointi, riskienhallinta, kiinteistöportfolion ympäristösuorituskyky sekä sidosryhmäyhteistyö. Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin.

