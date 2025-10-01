Kapitalforeningen SDG Invest - Ændring ledelse/revision

Direktørskifte i StockRate Forvaltning A/S





Bestyrelsen i StockRate Forvaltning A/S, der er forvalter for Kapitalforeningen SDG Invest, herunder afdeling SDG Invest Globale Bæredygtige Akt akk (SDKGBA) skal meddele, at Bo Matthiesen er fratrådt som direktør den 30. september 2025.

Ny direktør er Marianne Skou Moltsen, som har været ansat i StockRate Forvaltning igennem flere år.





Bestyrelsen ser frem til at fortsætte selskabets gode udvikling i samarbejde med den nye direktør.





Med venlig hilsen

Erik Stener Jørgensen

Bestyrelsesformand, StockRate Forvaltning A/S