Jenseits aller Erwartungen: Entdecke neue Möglichkeiten mit VOOPOO und der DRAG S3 & DRAG X3

SHENZHEN, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO präsentiert stolz die nächste Evolutionsstufe in Sachen Exzellenz: Die DRAG S3 und die DRAG X3. Beide Geräte haben ein einheitliches CMF-Design, sind jedoch auf ganz unterschiedliche Nutzer zugeschnitten. Die DRAG S3 liefert eine maximale Leistung von 60 Watt in kompakter Form mit integriertem Akku und ist damit ideal für MTL-Nutzer. Das Gegenstück, die DRAG X3, bietet eine maximale Leistung von 80 Watt und unterstützt einen externen Akku, was ihn ideal für DTL-Enthusiasten macht.

Flexible Stromversorgungsoptionen für jeden Lebensstil

Die DRAG S3 verfügt über einen hocheffizienten integrierten 3000-mAh-Akku, der 25 % mehr Kapazität als die DRAG S2 bietet und dabei ihr kompaktes Design beibehält. Die DRAG X3 unterstützt eine externe 18650- oder 21700-Einzelbatterie und bietet so anpassbare Leistung für eine längere Nutzungsdauer. Ob du nun die Flexibilität eines externen Akkus oder den Komfort eines integrierten Akkus bevorzugst, VOOPOO hat das Richtige für dich.

Modernste kapazitive Touch-Aktivierungstechnologie

Beide Geräte verfügen über den fortschrittlichen kapazitiven Entriegelungssensor. Diese hochmoderne Technologie ermöglicht eine sofortige Entriegelung durch einfache Berührung mit dem Finger und verriegelt sich automatisch beim Loslassen, wodurch die Sicherheit erhöht und eine versehentliche Aktivierung verhindert wird. Darüber hinaus wird auch die herkömmliche Entsperrung per Taste unterstützt. Das flexible Design ermöglicht es Benutzern, je nach ihren Vorlieben und der jeweiligen Situation nahtlos zwischen den Modi zu wechseln.

PnP X-Technologie und ergonomisches Design

Die DRAG S3 und die DRAG X3 integrieren die fortschrittliche PnP X-Technologie von VOOPOO, die mit PnP X-Pods (DTL/MTL) kompatibel ist und einen gleichbleibenden Geschmack bei bis zu 100 ml Liquid ohne Ausbrennen des Coils gewährleistet. Die DRAG S3 verfügt über ein kompaktes 0,96-Zoll-TFT-Display für verbesserte Mobilität, während die DRAG X3 mit einem 1,65-Zoll-Touchscreen ausgestattet ist. Beide Geräte kombinieren Zinklegierung und Leder für einen strapazierfähigen, ergonomischen Griff, der für ganztägigen Komfort ausgelegt ist.

VOOPOO feiert sein 8-jähriges Jubiläum mit einer umfassenden Markenauffrischung und aktualisiert dabei seine Philosophie, Positionierung und visuelle Identität. Die neueste DRAG-Serie präsentiert sich in einer Verpackung in „energetischem Gelb“, das für Leidenschaft, Vitalität und Durchbruch steht. Zu diesem Anlass hat VOOPOO auch spezielle Aktivitäten auf seiner offiziellen Website gestartet. Diese Erneuerung unterstreicht das Engagement von VOOPOO für Innovation und hochwertige Erlebnisse und erweitert kontinuierlich die Grenzen von Design und Leistung für Nutzer weltweit.



Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Kontaktperson: Victor Liu

Email: victor@voopootech.com

Website: www.voopoo.com

Telefon: 18501548754

Stadt: Shenzhen

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7c52303-a0ad-48c2-8225-e8065d02d1f1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25a00ec7-f4b1-4727-bf19-1c8988502e55