Superando las expectativas: inicia tu camino con VOOPOO DRAG S3 y DRAG X3

SHENZHEN, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO se complace en presentar la próxima evolución en la excelencia del vapeo: DRAG S3 y DRAG X3. Ambos dispositivos comparten un diseño CMF unificado, pero han sido diseñados para usuarios muy distintos. DRAG S3 ofrece una potencia máxima de 60 W en un formato compacto con batería incorporada, por lo que es ideal para los usuarios de MTL. Su homólogo, DRAG X3, ofrece una potencia máxima de 80 W de alto rendimiento y admite una batería externa, por lo que es ideal para los entusiastas del DTL.

Opciones de alimentación flexibles adecuadas para cada estilo de vida

DRAG S3 viene con una batería integrada de 3000 mAh muy eficiente, que ofrece un 25 % más de capacidad que DRAG S2, con un diseño compacto. Mientras tanto, DRAG X3 admite una batería simple externa 18650 o 21700, que proporciona energía adaptable para un uso prolongado. Tanto si prefieres la flexibilidad de una batería externa como la comodidad de una integrada, VOOPOO te lo ofrece.

Tecnología de activación táctil capacitiva de vanguardia

Ambos dispositivos incorporan el avanzado sensor de desbloqueo capacitivo. Esta tecnología de vanguardia permite el desbloqueo instantáneo con un solo toque de dedo y se bloquea automáticamente al soltarlo, lo que lo hace más seguro y evita la activación accidental. Además, también admite el desbloqueo por botón tradicional. El diseño permite a los usuarios cambiar sin problemas de un modo a otro según sus preferencias y la situación.

Plataforma PnP X y diseño ergonómico

DRAG S3 y DRAG X3 integran la plataforma avanzada PnP X de VOOPOO, compatible con los cartuchos PnP X (DTL/MTL) para lograr un sabor uniforme hasta 100 ml de e-líquido sin que se queme la bobina. DRAG S3 ofrece una pantalla TFT compacta de 0,96 pulgadas para mejorar la portabilidad, mientras que DRAG X3 presenta una pantalla táctil de 1,65 pulgadas. Ambos dispositivos combinan una aleación de zinc y cuero para ofrecer un agarre duradero y ergonómico, diseñado para ofrecer comodidad durante todo el día.

VOOPOO celebra su 8.º aniversario con una renovación integral de la marca, actualizando su filosofía, posicionamiento e identidad visual. La última serie DRAG presenta envases en «amarillo energético», que representa la pasión, la vitalidad y el avance. Para celebrar esta ocasión, VOOPOO también ha realizado actividades especiales en su sitio web oficial. Esta renovación evidencia el compromiso de VOOPOO con la innovación y las experiencias de vapeo de alta calidad, ampliando continuamente los límites del diseño y el rendimiento para los usuarios de todo el mundo.

Advertencia: este producto puede utilizarse con productos e-líquidos que contengan nicotina, que es una sustancia altamente adictiva.

Empresa: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Persona de contacto: Victor Liu

Correo electrónico: victor@voopootech.com

Sitio web: www.voopoo.com

Teléfono: 18501548754

Ciudad: Shenzhen

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7c52303-a0ad-48c2-8225-e8065d02d1f1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25a00ec7-f4b1-4727-bf19-1c8988502e55

