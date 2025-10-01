VOOPOO dépasse les attentes avec les nouveaux DRAG S3 et DRAG X3

SHENZHEN, Chine, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO, portée par la renommée mondiale de sa mythique série Drag, annonce avec enthousiasme le lancement des DRAG S3 et DRAG X3. Fidèles à l’héritage d’innovation de la série Drag, ces appareils intègrent des améliorations significatives en offrant un choix varié pour tout type de vapoteur : un écran tactile ultra-réactif ou des réglages traditionnels par boutons, un choix entre batterie externe 18650/21700 ou batterie intégrée, un tirage restreint ou plus aérien, des options de verrouillage intuitives et novatrices... Découvrons en détail ces améliorations qui perpétuent l’héritage d’excellence de la série Drag.

Des options d’alimentation flexibles adaptées à chaque besoin

Le DRAG S3 est équipé d’une batterie intégrée haute performance de 3 000 mAh, offrant 25 % de capacité supplémentaire par rapport au DRAG S2 tout en conservant un format compact. De son côté, le DRAG X3 prend en charge une batterie externe 18 650 ou 21 700, garantissant une puissance modulable pour une utilisation prolongée. Que vous privilégiez la flexibilité d’une batterie externe ou la praticité d’une batterie intégrée, VOOPOO répond à vos attentes.

Technologie de déclenchement tactile capacitif de pointe

Les deux modèles intègrent un capteur tactile de déverrouillage directement intégré au bouton d’allumage. Cette technologie innovante permet un déverrouillage instantané par simple contact du doigt et un verrouillage automatique dès que celui-ci est relâché, renforçant ainsi la sécurité et évitant les activations accidentelles. Les appareils prennent également en charge le déverrouillage classique en pressant le bouton. Ce système flexible permet aux utilisateurs de basculer facilement entre les modes selon leurs préférences et leur usage.

Plateforme PnP X et design ergonomique

Les DRAG S3 et DRAG X3 intègrent la plateforme de résistances PnP X de VOOPOO, compatible avec les cartouches PnP X (DTL ou MTL), garantissant une saveur constante jusqu’à 100 ml d’e-liquide sans risque de brûlure de la résistance. Le DRAG S3 dispose d’un écran TFT compact de 0,96 pouce pour une portabilité optimale, tandis que le DRAG X3 est doté d’un écran tactile de 1,65 pouce. Tous deux associent alliage de zinc et cuir pour une prise en main durable et ergonomique, conçue pour un confort accru tout au long de la journée.

À l’occasion de son 8ᵉ anniversaire, VOOPOO opère une véritable refonte de marque, en repensant sa philosophie, son positionnement et son identité visuelle. La nouvelle série DRAG se présente dans un emballage « jaune énergie », qui symbolise la passion, la vitalité et l’innovation. Pour marquer cet événement, VOOPOO propose également des animations spéciales sur son site officiel. Ce renouveau souligne l’engagement de VOOPOO en faveur de l’innovation et d’une expérience de vape qualitative, repoussant sans cesse les limites du design et de la performance pour les utilisateurs du monde entier.

Avertissement : ce produit peut être utilisé avec des e-liquides contenant de la nicotine, une substance hautement addictive.

Société : Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Interlocuteur : Victor Liu

E-mail : victor@voopootech.com

Site Web : www.voopoo.com

Téléphone : 18501548754

Ville : Shenzhen

