Supera le aspettative: scopri il tuo potenziale con VOOPOO DRAG S3 e DRAG X3

Shenzhen, Cina, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO è orgogliosa di presentare le ultime innovazioni nel settore dello svapo: DRAG S3 e DRAG X3. Entrambi i dispositivi condividono un design CMF unificato, ma sono pensati per utenti nettamente diversi. DRAG S3 offre una potenza massima di 60W in un formato compatto con batteria integrata, rendendolo ideale per gli utenti dell'MTL. L'altro modello, DRAG X3, offre una potenza massima di 80W ad alto rendimento e supporta una batteria esterna, soddisfacendo gli appassionati dello svapo DTL.

Opzioni di alimentazione flessibili per adattarsi a ogni stile di vita

DRAG S3 è dotato di una batteria integrata da 3000 mAh altamente efficiente, che offre il 25% di capacità in più rispetto a DRAG S2, pur mantenendo un design compatto. Dall'altra parte, il modello DRAG X3 supporta una singola batteria esterna 18650 o 21700, fornendo una potenza adattabile per un uso prolungato. Che si preferisca la flessibilità di una batteria esterna o la comodità di una batteria integrata, VOOPOO soddisfa ogni esigenza.

Tecnologia di attivazione touch capacitiva all'avanguardia

Entrambi i dispositivi sono dotati dell'avanzato sensore di sblocco capacitivo. Questa tecnologia all'avanguardia consente lo sblocco istantaneo con un semplice tocco del dito e il blocco automatico quando viene rilasciato, migliorando la sicurezza e prevenendo l'attivazione accidentale. Inoltre, supporta anche lo sblocco tradizionale tramite pulsante. Il design consente agli utenti di passare facilmente da una modalità all'altra in base alle proprie preferenze e alla situazione.

Piattaforma PnP X e design ergonomico

DRAG S3 e DRAG X3 integrano l'avanzata piattaforma PnP X di VOOPOO, compatibile con le cartucce PnP X (DTL/MTL) per un gusto costante fino a 100 ml di e-liquid senza bruciare la resistenza. DRAG S3 offre un display TFT compatto da 0,96 pollici per una maggiore portabilità, mentre DRAG X3 è dotato di un touchscreen da 1,65 pollici. Entrambi i dispositivi combinano lega di zinco e pelle per una presa ergonomica e resistente progettata per garantire un comfort che dura tutto il giorno.

VOOPOO festeggia il suo ottavo anniversario con un rinnovamento completo del marchio, aggiornando la sua filosofia, il suo posizionamento e la sua identità visiva. L'ultima serie DRAG presenta un packaging in “giallo energico”, che rappresenta passione, vitalità e innovazione. Per celebrare questa occasione, VOOPOO ha anche lanciato attività speciali sul suo sito ufficiale. Questo rinnovamento sottolinea l'impegno di VOOPOO verso l'innovazione e le esperienze di svapo di alta qualità, spingendosi continuamente oltre i confini del design e delle prestazioni per gli utenti di tutto il mondo.

Attenzione: questo prodotto può essere utilizzato anche con e-liquid contenenti nicotina, una sostanza che crea forte dipendenza.

