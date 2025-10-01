Overtroffen verwachtingen: ontgrendel uw stijl met de VOOPOO DRAG S3 en DRAG X3

SHENZHEN, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO introduceert met trots de nieuwste generatie vaping-apparaten: de DRAG S3 en DRAG X3. Beide apparaten hebben hetzelfde CMF-ontwerp, maar zijn afgestemd op verschillende gebruikers. De DRAG S3 levert een maximaal vermogen van 60 W en heeft een compact formaat met een ingebouwde batterij, waardoor deze ideaal is voor MTL-vapers. Zijn tegenhanger, de DRAG X3, biedt een maximaal vermogen van 80 W en kan gebruikt worden met een externe batterij, wat hem ideaal maakt voor DTL-liefhebbers.

Flexibele batterij-opties voor elke levensstijl

De DRAG S3 wordt geleverd met een zeer efficiënte ingebouwde batterij van 3000 mAh, die 25% meer capaciteit biedt dan de DRAG S2, terwijl het compacte ontwerp behouden blijft. De DRAG X3 biedt daarentegen ondersteuning voor een enkele externe 18650- of 21700-batterij, waardoor hij geschikt is voor langdurig gebruik. Of u nu de voorkeur geeft aan de flexibiliteit van een externe batterij of het gemak van een ingebouwde batterij, bij VOOPOO zit u goed.

Toonaangevende capacitieve aanraakactiveringstechnologie

Beide apparaten zijn voorzien van een geavanceerde capacitieve ontgrendelingssensor. Deze geavanceerde technologie maakt het mogelijk om het apparaat direct te ontgrendelen met een simpele vingeraanraking en deze automatisch te vergrendelen wanneer deze wordt losgelaten. Dit verhoogt de veiligheid en voorkomt onbedoelde activering. Daarnaast heeft het apparaat ook een traditionele ontgrendeling met een knop. Dankzij het flexibele ontwerp kunnen gebruikers naadloos wisselen tussen de verschillende modi, afhankelijk van hun voorkeur en situatie.

PnP X-platform en ergonomisch ontwerp

De DRAG S3 en DRAG X3 zijn voorzien van VOOPOO's geavanceerde PnP X-platform, dat compatibel is met PnP X-cartridges (DTL/MTL) voor een consistente smaak en een gebruik van tot wel 100 ml e-liquid zonder dat de spoel doorbrandt. De DRAG S3 beschikt over een compact 0,96-inch TFT-scherm voor compact gemak onderweg, terwijl de DRAG X3 een 1,65-inch touchscreen heeft. Beide apparaten zijn voorzien van een combinatie van zinklegering en leer voor een duurzame, ergonomische grip ontworpen voor comfort, de hele dag door.

VOOPOO viert zijn 8-jarig jubileum met een grondige merkvernieuwing, waarbij de filosofie, positionering en visuele identiteit worden gemoderniseerd. De nieuwste DRAG-serie is verkrijgbaar in de kleur 'energetic yellow', die staat voor passie, vitaliteit en innovatie. Om deze gelegenheid te vieren, heeft VOOPOO ook speciale activiteiten gelanceerd op de officiële website. Deze vernieuwing onderstreept VOOPOO's toewijding aan innovatie en een hoogwaardige vape-ervaring, waarbij de grenzen van ontwerp en prestaties voor gebruikers over de hele wereld voortdurend worden verlegt.

Waarschuwing: dit product kan worden gebruikt met e-liquids die nicotine bevatten, een zeer verslavende stof.

Bedrijf: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Contactpersoon: Victor Liu

E-mail: victor@voopootech.com

Website: www.voopoo.com

Telefoon: 18501548754

Plaats: Shenzhen

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7c52303-a0ad-48c2-8225-e8065d02d1f1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25a00ec7-f4b1-4727-bf19-1c8988502e55

