Unlimit Group styrker sin direktion



Selskabsmeddelelse nr. 26/2025

København, den 1. oktober 2025





Bestyrelsen i Unlimit Group A/S har besluttet at udvide sin direktion med ansættelsen af Jan Bo Sørensen som COO. Med denne ansættelse er selskabet sikret en erfaren person, som er nødvendig for at sikre leverance af den forventede kraftige vækst af selskabets løsninger i de kommende år.

Jan Bo Sørensen har været medlem af selskabets bestyrelse siden 15.4.2024 og har derfor godt kendskab til virksomheden, ligesom han i øvrigt via sit selskab er ejer af en betydelig aktiepost i selskabet.

Jan Bo Sørensen tiltræder som COO den 1.11.2025 i Unlimit Group A/S, og vil først blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen på det tidspunkt. Jan Bo Sørensen vil fortsætte som bestyrelsesmedlem indtil videre.

Direktør Mads L. Laursen udtaler:

"Unlimit Group står foran en markant vækstrejse, og med Jan Bo Sørensen som COO får vi en stærk leder, der kan sikre, at vi leverer på vores ambitioner om at revolutionere både detailhandlen og industrien med vores ubemandede butiksløsninger. Vi ser et enormt potentiale i at kombinere teknologi, effektivitet og kundeoplevelse på tværs af sektorer.”

Kommende COO Jan Bo Sørensen udtaler:

"Jeg glæder mig til at tage aktiv del i den daglige drift og udvikling af Unlimit Group. Virksomheden har et unikt koncept og et enormt vækstpotentiale, og jeg ser frem til at omsætte mine erfaringer til konkrete resultater, der kan styrke både vores kunder og vores position på markedet."



Om Jan Bo Sørensen

Jan Bo Sørensen (født 1965) er uddannet produktionsingeniør fra Syddansk Universitet og har mere end 30 års erfaring med ledelse, drift og forretningsudvikling i både danske og internationale selskaber.

Han har siden 2020 været Group COO/CPO i Meneta Composite Materiale ApS, og før dette Group COO/CPO i Metalcolour A/S (2012–2019). Tidligere var han i mere end 12 år CEO i Boma Pladeindustri A/S.

Jan bringer solid erfaring inden for strategi, organisationsudvikling og operationel ledelse, som vil styrke Unlimit Groups fortsatte vækstrejse. Med sin brede baggrund kombinerer han stærke ledelsesmæssige kompetencer med indgående forståelse for industri og forretningsudvikling.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

