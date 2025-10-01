Kardium har inlett kommersialiseringen av Globe-systemet i USA

Kardium meddelade idag att den första kommersiella användningen av Globesystemet skett på en ablationsklinik i Arkansas i USA. Behandlande läkare var Dr. Devi Nair, Ansvarig chefsläkare för Cardiac Electrophysiology och EP Research på St. Bernards Medical Center i Jonesboro, Arkansas. Globe-systemet använder Corlines CHS-yta för att minska risken för blodproppsbildning vid ingreppet.

https://kardium.com/news/kardium-announces-first-commercial-procedures-with-the-globe-pulsed-field-system-the-worlds-most-advanced-solution-for-atrial-fibrillation/



