Bouygues : publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

INFORMATION REGLEMENTÉE
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Paris, le 1er octobre 2025
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
|
Date
|
Nombre d’actions composant le capital
|
Nombre total de droits de vote
|
théoriques (1)
|
exerçables (2)
|30 septembre 2025
|383 553 866
|499 202 300
|497 017 984
(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.
BOUYGUES SA
Société anonyme au capital de 378 957 797 €
Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS
572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246 1/1
