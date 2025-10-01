Communiqué financier : Cession d'HEIDSIECK & C° MONOPOLE

Reims, le 1er octobre 2025

Faisant suite au communiqué de presse du 24 septembre dernier, les sociétés Vranken-Pommery Monopole et LANSON-BCC ont convoqué leur Conseil d’Administration respectif afin de statuer sur le projet de cession de la société Heidsieck & C° Monopole, propriétaire de la marque éponyme.

Fondée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck la Maison Heidsieck & C° Monopole est l’une des plus anciennes Maisons de Champagne, propriété de Vranken-Pommery Monopole depuis 1996.

Le Conseil d’Administration de la société Vranken-Pommery Monopole a examiné avec attention l’ensemble des offres en présence dans toutes leurs caractéristiques et dans le meilleur intérêt de son groupe.

Sur cette base, conformément à son devoir d’agir dans le meilleur intérêt du groupe, de ses actionnaires et de ses salariés, le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de retenir l’offre de la société LANSON-BCC.

Le Conseil d’Administration de la société LANSON-BCC ayant par ailleurs confirmé les termes de son offre, les sociétés Vranken-Pommery Monopole et LANSON-BCC ont ainsi pu signer ce jour le protocole de cession-acquisition portant sur 100% des actions de la société Heidsieck & C° Monopole pour un prix de 50 millions d’euros. La reprise de l’activité Heidsieck & C° Monopole par LANSON-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026.

La transaction portera également, pour un montant complémentaire, sur l’œnothèque de la marque couvrant les grands millésimes historiques de la Maison Heidsieck & C° Monopole incluant les bouteilles de 1907 remontées de l’épave du Jönköping coulé en mer Baltique, et sur la cession de stocks de produits déjà conditionnés sous la marque lors de la réalisation définitive de l’opération.

L’offre de la société LANSON-BCC présentant plus d’intérêt que celle de la Compagnie Vranken approuvée par l’Assemblée Générale de Vranken-Pommery Monopole du 5 juin dernier, la Compagnie Vranken a renoncé à l’acquisition des titres de la société Heidsieck & C° Monopole. Elle a en revanche confirmé son offre d’acquisition, au profit de sa filiale Maison Pompadour, de stocks de Champagne auprès du groupe Vranken-Pommery-Monopole, de sorte que l’objectif de désendettement de ce dernier annoncé en juin sera atteint.

Pour le groupe Vranken-Pommery Monopole, cette opération s’inscrit dans la stratégie de recentrage de son activité autour de la marque internationale Champagne Pommery & Greno. Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de juin dernier, le changement de dénomination du Groupe en Maison Pommery & Associés interviendra au 1er janvier 2026.

Nathalie Vranken, Directrice Générale de Vranken-Pommery Monopole a commenté : « Nous sommes très heureux de cette opération qui constitue un jalon important en matière de désendettement. Je suis convaincue que cette opération permettra de mobiliser l’ensemble de nos équipes et de notre énergie autour de notre projet commun centré sur la création de valeur et nos engagements en matière de durabilité. En 2026, la Maison Pommery & Greno fêtera ses 190 ans et la Maison Vranken ses 50 ans, ce double anniversaire représentera une occasion unique de franchir une nouvelle étape dans le développement de notre projet Maison Pommery & Associés ».

Pour le groupe LANSON-BCC, l’acquisition vise à doter Maison Burtin d’une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité. Maison Burtin est historiquement un producteur de champagnes « sur mesure » pour les grands comptes européens, elle détient l’ensemble des équipes et actifs nécessaires au développement des Champagnes Heidsieck & C° Monopole, notamment un nombre de contrats de raisins de grande qualité auprès de 650 vignerons Champenois qui trouveront ainsi un débouché valorisant leur travail.

Bruno Paillard, Président-Directeur Général de LANSON-BCC a déclaré : « Chacune des Maisons du Groupe LANSON-BCC défend sur les marchés son style spécifique, son identité propre, son ADN. Maison Burtin dispose de tous les atouts nécessaires pour servir au plus haut niveau la qualité des Champagnes Heidsieck & C° Monopole. Cet apport sera bénéfique pour notre groupe qui s’est inscrit, depuis sa naissance, dans une vision de long terme ».

A propos de Vranken-Pommery Monopole :

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

Les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Pompadour, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co

Les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo

Les Camargues, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provences, Château La Gordonne

Les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

A propos de Lanson-BCC :

LANSON-BCC est un groupe composé de huit Maisons productrices de vins de Champagne, créé par des familles champenoises. Il réunit des Maisons de qualité, reconnues pour la typicité de leurs vins et bénéficiant d'une précieuse complémentarité de leurs clientèles. L’assemblage de savoir-faire ancestraux et de moyens techniques les plus modernes, d’autonomies créatrices et de synergies rationnelles, permet à chacune de ses Maisons de développer ses performances et d’assurer ainsi la pérennité du Groupe LANSON-BCC.

Champagne Lanson , prestigieuse Maison fondée en 1760 à Reims. Champagne vendu à 87% à l’international, propriétaire du domaine de la Malmaison, plus grand domaine en biodynamie de la Champagne.

, prestigieuse Maison fondée en 1760 à Reims. Champagne vendu à 87% à l’international, propriétaire du domaine de la Malmaison, plus grand domaine en biodynamie de la Champagne. Champagne Philipponnat , Maison fondée en 1910 dont la tradition remonte à 1522, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du Clos des Goisses . Champagne vendu en distribution sélective et dans la belle restauration mondiale.

, Maison fondée en 1910 dont la tradition remonte à 1522, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du . Champagne vendu en distribution sélective et dans la belle restauration mondiale. Champagne De Venoge , Maison fondée en 1837, Epernay. Champagne vendu en distribution sélective en France et à l’export, en particulier ses gammes, Cordon bleu , Princes et sa grande Cuvée Louis XV .

, Maison fondée en 1837, Epernay. Champagne vendu en distribution sélective en France et à l’export, en particulier ses gammes, , et sa grande Cuvée . Champagne Besserat de Bellefon , Maison fondée en 1843, Epernay, producteur de la Cuvée des Moines . Champagne distribué en réseaux traditionnels (restauration, cavistes) en France et à l’export.

, Maison fondée en 1843, Epernay, producteur de la . Champagne distribué en réseaux traditionnels (restauration, cavistes) en France et à l’export. Champagne Boizel , Maison fondée en 1834, Epernay. Champagne diffusé via la vente à distance en France (B to C) et dans les secteurs traditionnels à l’international.

, Maison fondée en 1834, Epernay. Champagne diffusé via la vente à distance en France (B to C) et dans les secteurs traditionnels à l’international. Maison Chanoine , seconde plus ancienne Maison de Champagne fondée en 1730, Reims. Vendue en grande distribution et à l’export, la Maison est surtout connue pour sa marque Tsarine.

, seconde plus ancienne Maison de Champagne fondée en 1730, Reims. Vendue en grande distribution et à l’export, la Maison est surtout connue pour sa marque Maison Burtin , Maison fondée en 1933, Epernay, fournisseur de la grande distribution, producteur de Champagne « sur mesure » pour les grands comptes, notamment de la gamme Alfred Rothschild.

, Maison fondée en 1933, Epernay, fournisseur de la grande distribution, producteur de Champagne « sur mesure » pour les grands comptes, notamment de la gamme Domaine Alexandre Bonnet, Les Riceys, propriétaire d'un vaste vignoble et dont les champagnes de vigneron sont commercialisés en secteurs traditionnels en France et à l’export. Également producteur de Rosé des Riceys.

www.lanson-bcc.com

__________

Les actions LANSON-BCC sont cotées sur Euronext Growth Paris

Mnémonique : ALLAN | Isin : FR0004027068 | Reuters : ALLAN.PA | Bloomberg : ALLAN:FP

Indices : EN Growth Allshare, EN Family Business

Les actions LANSON-BCC sont éligibles PEA-PME

__________

