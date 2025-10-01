Axi anuncia el retiro de su director comercial, Louis Cooper

SÍDNEY, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Axi, empresa líder mundial en trading en línea y tecnología financiera, anunció el retiro de Louis Cooper, director comercial. Louis dejará formalmente sus responsabilidades ejecutivas a finales de septiembre de 2025, pero permanecerá como accionista y una parte valiosa de la familia Axi.

Desde su incorporación a Axi en 2016, Louis ha sido fundamental en la transformación de la empresa, que ha pasado de ser una firma de trading regional a convertirse en un bróker reconocido a nivel mundial que presta servicios a clientes en más de 100 países. Como director comercial, Louis dirigió la empresa con una visión clara de crecimiento comercial, excelencia operativa y valor para el cliente, lo que contribuyó a consolidar a Axi como uno de los bróker más confiables e innovadores del sector.

El director ejecutivo, Rajesh Yohannan, elogió el impacto de Louis en el negocio, y comentó: “Louis ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de Axi en la marca internacional que es hoy en día. Aunque lo echaremos de menos, agradecemos enormemente sus contribuciones y nos complace que siga vinculado a Axi como accionista y continúe apoyando nuestra misión”.

Louis Cooper reflexionó sobre su paso por Axi y afirmó: “Ha sido un privilegio formar parte de la extraordinaria trayectoria de Axi. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Me voy sabiendo que Axi está en manos fuertes y capaces, y tengo plena confianza de que el equipo ejecutivo y directivo llevará a la empresa a alcanzar niveles aún más altos”.

Los detalles sobre su sucesor y otras novedades relacionadas con la dirección se anunciarán oportunamente.

Axi es una empresa mundial de trading en línea, la cual cuenta con la confianza de cientos de miles de operadores de más de 100 países. Ofrecemos un servicio de atención al cliente galardonado, tecnología líder en el mercado y una amplia variedad de instrumentos de trading, incluidas divisas, CFD, criptomonedas, índices y materias primas.

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes y socios una ventaja competitiva mediante tecnología mejorada, precios transparentes, herramientas potentes y un servicio de confianza. Como socio de operadores de todos los niveles, nos comprometemos a ofrecer transparencia, integridad y valor en todo lo que hacemos.

