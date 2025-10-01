アクシ (Axi)、ルイス・クーパー (Louis Cooper) 最高商務責任者の引退を発表

シドニー発, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンライン取引およびフィンテックにおける世界的大手企業であるアクシは本日、ルイス・クーパー最高商務責任者の引退を発表した。同氏は2025年9月末をもって正式に経営責任から退くが、引き続き株主としてアクシ・ファミリーの重要な一員としての地位を維持する。

2016年にアクシに入社して以来、同氏は地域トレーディング会社から、100カ国以上の顧客にサービスを提供する世界的に認められたブローカーへの変化に尽力してきた。CCOとして、商業的成長、オペレーショナルエクセレンス、顧客価値に対する明確なビジョンを持って指揮を執り、アクシを業界で最も信頼される革新的なブローカーの1社に位置づけることに貢献した。

ラジェッシュ・ヨハナン (Rajesh Yohannan) CEOは、同氏による同社事業へのインパクトを次のように称賛した。「ルイスはアクシを今日の世界的ブランドに成長させる上で、不可欠な役割を果たしてくれました。寂しくなりますが、私たちは彼の貢献にとても感謝しており、株主として、また当社任務の継続的なサポーターとして、アクシとのつながりを持ち続けてくれることを嬉しく思っています。」

クーパーは、アクシでの時間を振り返り、次のように述べた。「アクシの目覚ましい歩みの一部になれたことは光栄でした。私たちが共に成し遂げたことをとても誇りに思っています。アクシが強力かつ有能な手に委ねられていて、私の退任後も経営陣とシニアマネジメントチームが同社をさらなる高みへと導いてくれると確信しています。」

後任者の詳細および、さらなるリーダーシップの最新情報は、追って発表される。

アクシについて

アクシは、世界100カ国以上で何万人ものトレーダーから信頼を受けている、世界的なオンライン取引会社であり、受賞歴のあるカスタマーサポート、市場最先端の技術、そして外国為替、CFD、暗号通貨、インデックス投資、コモディティ投資を含む幅広いトレーディング商品を提供している。

同社の目的は、より優れたテクノロジー、透明性の高い価格設定、強力なツール、信頼できるサービスを通じて、顧客とパートナーに優位性を提供することである。あらゆるレベルのトレーダーのパートナーとして、透明性、誠実さ、価値を提供することに尽力している。

アクシについて詳しくは、www.axi.com にアクセスされたい。

報道関係者向け問い合わせ先: media@axi.com

提供元：アクシトレーダーリミテッド (AxiTrader Limited)。OTCデリバティブには、投資損失の高いリスクが伴われる。本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。利用規約が適用される。

