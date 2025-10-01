시드니, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 온라인 트레이딩 및 핀테크 선도 기업인 Axi는 오늘 루이스 쿠퍼 (Louis Cooper) 최고상최고상업책임자 ()의 은퇴를 공식 발표했다. 루이스는 2025년 9월 말 공식적으로 임원 직책에서 물러나게 되지만, 주주로서 그리고 Axi 가족의 소중한 일원으로 회사에 계속 남게 된다.

2016년 Axi에 합류한 이후, 루이스는 회사를 지역 기반의 트레이딩 업체에서 100개국 이상 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 브로커로 탈바꿈시키는 데 핵심적인 역할을 했다. CCO로서 그는 상업적 성장, 운영 우수성, 고객 가치를 위한 명확한 비전을 제시하며 Axi를 업계에서 가장 신뢰받고 혁신적인 브로커 중 하나로 자리매김하도록 이끌었다.

라제시 요한난 (Rajesh Yohannan) CEO는 루이스의 업적을 높이 평가하며 “루이스는 오늘날 Axi가 글로벌 브랜드로 성장하는 데 있어 핵심적인 역할을 맡아 왔다. 그의 부재가 아쉬운 건 사실이지만, 그가 이룬 기여에 깊이 감사드리며 앞으로도 주주이자 우리의 미션을 지속적으로 지지하는 동반자로 함께하게 되어 기쁜 마음”이라고 밝혔다.

루이스 쿠퍼는 Axi에서 보낸 시간을 돌아보며 “개인적으로 Axi의 놀라운 여정에 함께할 수 있었던 것이 큰 특권이었다고 생각한다. 우리가 함께 이룬 성과에 대해 자부심이 크다. Axi가 강력하고 유능한 팀의 손에 맡겨져 있다는 확신 속에 떠나게 되는 것이며, 임원진과 경영진이 회사를 앞으로 더욱 높은 곳으로 이끌 것이라 절대적인 신뢰를 갖고 있다.”고 말했다.

그의 후임자와 추가적인 리더십 관련 업데이트는 추후 발표될 예정이다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상 수만 명의 트레이더들에게 신뢰받는 글로벌 온라인 트레이딩 기업이다. 당사는 수상 경력이 있는 고객 지원, 업계를 선도하는 기술, 외환(FX), CFD, 암호화폐, 지수, 원자재를 포함한 폭넓은 트레이딩 상품을 제공하고 있다.

Axi의 목표는 더 나은 기술, 투명한 가격, 강력한 도구, 신뢰할 수 있는 서비스를 통해 고객과 파트너에게 경쟁 우위를 제공하는 것이다. 모든 수준의 트레이더들의 파트너로서, 우리는 모든 활동에서 투명성, 진정성, 그리고 가치를 제공하는 데 주력하고 있다.

Axi에 대한 더 자세한 정보는 www.axi.com에서 확인하실 수 있습니다.

언론 연락처: media@axi.com

