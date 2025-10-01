Axi Mengumumkan Persaraan Ketua Pegawai Komersial Louis Cooper

SYDNEY, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, sebuah syarikat terkemuka dalam perdagangan dalam talian dan teknologi kewangan, hari ini mengumumkan persaraan Louis Cooper daripada jawatannya sebagai Ketua Pegawai Komersial. Louis akan menamatkan tugas eksekutifnya secara rasmi pada akhir September 2025, namun beliau akan terus menjadi pemegang saham dan kekal sebagai sebahagian daripada keluarga Axi yang dihargai.

Sejak menyertai Axi pada tahun 2016, Louis memainkan peranan penting dalam transformasi syarikat daripada firma perdagangan serantau kepada broker bertaraf global yang kini memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih daripada 100 negara. Sebagai Ketua Komersial, Louis memimpin dengan visi yang jelas untuk pertumbuhan perniagaan, kecemerlangan operasi dan nilai pelanggan — sekali gus membantu meletakkan Axi sebagai salah satu broker paling dipercayai dan inovatif dalam industri.

CEO Rajesh Yohannan memuji sumbangan Louis terhadap perniagaan dengan berkata: “Louis berperanan penting dalam mengangkat Axi sebagai jenama global yang dikenali hari ini. Walaupun kami akan merindui kehadirannya, kami sangat menghargai segala sumbangannya dan berasa gembira kerana beliau akan terus bersama Axi sebagai pemegang saham dan penyokong setia misi kami.”

Louis Cooper turut berkongsi refleksi tentang pengalamannya bersama Axi: “Menjadi sebahagian daripada perjalanan luar biasa Axi adalah satu penghormatan. Saya amat berbangga dengan segala pencapaian yang telah kami capai bersama. Saya bersara dengan keyakinan penuh bahawa Axi berada di tangan yang kukuh dan berwibawa serta percaya sepenuhnya kepada Pasukan Eksekutif dan Pengurusan Kanan untuk membawa syarikat ke tahap yang lebih tinggi.”

Butiran mengenai pengganti beliau serta perkembangan kepimpinan seterusnya akan diumumkan pada masa yang sesuai.

Perihal Axi

Axi merupakan syarikat perdagangan dalam talian bertaraf global yang dipercayai oleh puluhan ribu pedagang di lebih daripada 100 negara. Kami menawarkan sokongan pelanggan yang telah memenangi anugerah, teknologi terkemuka dalam pasaran serta pelbagai instrumen dagangan termasuk FX, CFD, mata wang kripto, indeks dan komoditi.

Matlamat kami adalah untuk memberikan kelebihan kepada pelanggan dan rakan kongsi — melalui teknologi yang lebih baik, harga yang telus, alat yang berkuasa serta perkhidmatan yang boleh dipercayai. Sebagai rakan kepada pedagang di semua peringkat, kami komited untuk menyampaikan ketelusan, integriti dan nilai dalam setiap perkara yang kami lakukan.

