Axi 宣布首席商务官 Louis Cooper 退休

悉尼, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的全球在线交易和金融科技公司 Axi 今日宣布，其首席商务官 Louis Cooper 即将退休。 Louis 将于 2025 年 9 月底正式卸任高管职务，但仍将继续作为股东参与 Axi 的发展进程。

自 2016 年加入 Axi 以来，Louis 见证了该公司从一家区域性交易公司转型为服务于 100 多个国家/地区客户的全球知名经纪商，并在其中发挥了至关重要的作用。 担任首席商务官期间，Louis 凭借对商业增长、卓越运营和客户价值的清晰愿景引领公司发展，助力 Axi 成为业内最值得信赖和最具创新精神的经纪商之一。

首席执行官 Rajesh Yohannan 对 Louis 为公司发展作出的贡献致以敬意，他表示：“在 Axi 发展成为如今的全球品牌的过程中，Louis 绝对是不可或缺的重要角色。 我们无比感激他的贡献，更对他的离开倍感不舍，但令我们欣慰的是，他将继续以股东的身份关注 Axi 的发展，坚定不移地支持公司实现使命。”

Louis Cooper 回顾了在 Axi 的时光，说道：“我很荣幸能够参与 Axi 非凡的发展历程， 也为我们共同取得的成就感到无比自豪。 我能够放心地离开，是因为我清楚 Axi 已经交到一支专业精干的团队手中，也深信执行及高管团队将会带领公司再攀高峰。”

关于其继任者人选及后续领导层变动的具体信息将适时公布。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线交易公司，在 100 多个国家/地区受到数以万计交易者的信赖。 我们提供备受赞誉的客户支持服务、市场领先的技术，以及包括外汇、差价合约、加密货币、指数和大宗商品在内的广泛交易工具。

我们的宗旨是通过更先进的技术、透明的定价、强大的工具和可靠的服务，帮助客户及合作伙伴树立竞争优势。 作为各级交易者的合作伙伴，我们以公开透明、诚信经营和创造价值为行事准则。

如需了解有关 Axi 的更多信息，请访问：www.axi.com

媒体联系方式：media@axi.com

由 AxiTrader Ltd. 推广。 场外衍生品具有很高的投资损失风险。 此内容在您所在的地区可能无法查看。 受条款及细则约束。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/afbd257e-f16d-40cb-8d4e-32167789ec3c