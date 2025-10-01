Nouvelle attaque de Trump sur le bois d’œuvre: Les Métallos dénoncent des tarifs insensés

TORONTO et MONTRÉAL, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos dénonce la plus récente escalade de la guerre commerciale de Donald Trump, à la suite de sa proclamation du 29 septembre imposant un tarif de 10 % supplémentaire sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre vers les États-Unis. Ce nouveau tarif, qui entrera en vigueur le 14 octobre, s’ajoute aux droits compensateurs et antidumping de plus de 35% déjà imposés sur le bois canadien. Au total, ce sont plus de 7,7 milliards de dollars d’exportations canadiennes annuelles qui feront désormais l’objet de droits dépassant 45 % à la frontière américaine.

« Depuis des décennies, le bois d’œuvre canadien soutient le marché américain de l’habitation, en maintenant les coûts de construction plus bas pour les familles américaines tout en assurant de bons emplois partout au Canada », déclare Marty Warren, directeur national des Métallos. Au lieu de reconnaître cette réalité, Trump a choisi de poursuivre des politiques commerciales insensées qui feront grimper le prix de l’habitation aux États-Unis et qui mettront en péril des dizaines de milliers d’emplois au Canada. »

M. Warren rappelle que ce différend ne se limite pas aux chiffres, mais qu’il touche à la survie même des communautés qui dépendent de la foresterie. Selon les Métallos, les actions de Donald Trump ignorent volontairement l’intégration du marché nord-américain du bois d’œuvre, où les exportations canadiennes sont essentielles pour répondre à la demande américaine et maintenir l’abordabilité du logement.

Le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre, lance un cri du cœur devant cette annonce, qui s’appliquera à la fois au bois d’œuvre et aux produits transformés : « Ça fragilise encore plus un secteur névralgique qui est déjà en crise. Prix élevé de la fibre, feux de forêt, tensions sur les usages… Les gouvernements de Québec et d’Ottawa devront intervenir pour accorder une aide d’urgence. Il faut rapidement développer une stratégie industrielle qui mise sur les marchés d’ici et la transformation, mais pour ça, encore faut-il qu’il y ait des travailleuses et travailleurs dans nos régions forestières », ajoute M. Lapierre.

Les Métallos pressent le gouvernement fédéral d’agir avec urgence et fermeté. « Le Canada ne peut pas continuer à jouer sur la défensive face à ces attaques », affirme Marty Warren. Les travailleuses et travailleurs s’attendent à ce que leur gouvernement tienne son bout dans les négociations, offre immédiatement du soutien aux communautés affectées et mette en place une véritable stratégie industrielle pour assurer l’avenir du bois et des produits forestiers fabriqués au Canada. »

Les Métallos, qui représentent 14 000 travailleuses et travailleurs du secteur forestier à travers le pays, réitèrent leur engagement à défendre les emplois et à obtenir une entente équitable qui protège les industries canadiennes contre des mesures commerciales américaines injustifiées.

