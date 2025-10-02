Cegedim Business Services et PHAST : un partenariat clé déployé avec succès au Centre Hospitalier de Valenciennes

Boulogne-Billancourt, France, le 2 octobre 2025 – Le Centre Hospitalier de Valenciennes, l’un des établissements majeurs du département du Nord, a franchi une nouvelle étape dans la digitalisation de la traçabilité des produits de santé grâce au déploiement conjoint des solutions Sedistock de la nouvelle offre « Hospi-DM » de Cegedim Business Services et CIOdm de PHAST, expert en interopérabilité sémantique. Cette réussite illustre la force du partenariat initié en 2024 entre les deux éditeurs, qui associent leurs expertises pour renforcer la sécurité des soins, optimiser l’organisation hospitalière et répondre aux exigences réglementaires.

Une traçabilité avancée des Dispositifs Médicaux

En s’appuyant sur l’application Sedistock et sur le référentiel CIOdm, le Centre Hospitalier de Valenciennes bénéficie d’une traçabilité continue, de la réception des produits à leur utilisation en bloc opératoire ou au sein des plateaux de cardiologie et radiologie interventionnelle, jusqu’au dossier patient.

Sedistock constitue le socle de l’administration des données d’identification (UDI, numéros de série) et des propriétés (dates de péremption, cadre d’allotissement) des dispositifs médicaux, dont il permet d’assurer le suivi.

Sedistock s’appuie sur CIOdm pour accéder aux données référentielles : désignations, codification (IUD-ID, LPP), classifications, descriptions associées à chaque dispositif médical. Sedistock obtient en l’état les IUD-ID de CIOdm et prochainement les indications de pose au Centre Hospitalier de Valenciennes.

L’interopérabilité effective de Sedistock et CIOdm permet ainsi à la pharmacie de l’établissement de fiabiliser et de mieux coordonner les opérations de traçabilité, par l’usage de données d’exploitation et référentielles dont l’actualisation et la restitution sont contrôlées.

« En associant Sedistock et CIOdm, nous apportons aux hôpitaux les données référentielles permettant de simplifier et de fiabiliser le suivi des dispositifs médicaux, et de fluidifier les échanges entre logiciels. L’intégration de CIOdm dans Sedistock démontre la volonté de Cegedim Business Services de s’inscrire dans une réelle démarche d’interopérabilité. Je suis heureux qu’un établissement de premier plan comme le Centre Hospitalier de Valenciennes nous fasse confiance et rejoigne la communauté des utilisateurs de CIOdm. Cela vient récompenser le travail effectué par les équipes de PHAST depuis de nombreuses années », souligne Etienne DUBOURDIEU, Responsable de l’unité CIOdm chez PHAST.

« Ce projet démontre la valeur de notre partenariat avec PHAST : en combinant un référentiel robuste et une application de traçabilité intégrée au SIH, nous apportons aux hôpitaux une solution concrète pour sécuriser et simplifier la traçabilité des Dispositifs Médicaux. Cette approche se révèle d’autant plus efficace qu’elle va sécuriser d’autres usages et processus, comme la RFID ou les échanges d’informations sur les prêts et dépôts avec les fournisseurs de Dispositifs Médicaux. Elle s’inscrit également dans une culture forte d’innovation et de digitalisation des processus métiers, illustrée par l’exemple du Centre Hospitalier de Valenciennes », déclare Christophe Couvreur, Directeur Santé Hôpital chez Cegedim Business Services.

RFID : une innovation renforcée par la complémentarité des solutions

Dans la continuité de l’usage de la RFID amorcé par le Centre Hospitalier de Valencienne en 2013, l’encodage des étiquettes RFID est désormais effectif dans Sedistock. La solution intègre par ailleurs progressivement les principes de fonctionnement de la gestion des dépôts de DMI via la RFID, avec l’objectif de développer une assistance à la traçabilité en salle pour les équipes de blocs.

Cette approche, combinant efforts organisationnels et innovations technologiques, contribue à sécuriser les soins et à optimiser l’allocation des ressources humaines. Elle permet également de réduire les pertes et de maîtriser les coûts.

Un partenariat tourné vers l’avenir des établissements de santé

Avec ce projet, Cegedim Business Services et PHAST confirment leur volonté commune d’accompagner les hôpitaux dans la transformation numérique de leurs processus de traçabilité. Ensemble, ils proposent une solution évolutive, interopérable et conforme aux exigences réglementaires européennes, au service de la sécurité des patients et de l’efficacité des équipes.

Présentation au Salon Euro-Pharmat

Les équipes de Cegedim Business Services et de PHAST participeront aux journées Euro-Pharmat, organisées à Bordeaux du 7 au 9 octobre 2025.

Les visiteurs pourront découvrir les détails de ce partenariat en présence des responsables produits de Sedistock

(sur le stand 99) et CIOdm (sur le stand 27).

A propos de PHAST :

Acteur privé leader dans le domaine de l’interopérabilité sémantique, PHAST produit et diffuse les ressources sémantiques dans les domaines variés de la production de soins : CIOdc pour le circuit du médicament, CIOdm pour le circuit du dispositif médical. Par ailleurs, PHAST assure la maîtrise d’œuvre du référentiel du circuit de biologie pour le compte de l’ANS. En 2026, PHAST inaugurera son référentiel clinique du parcours du patient (TIO). Actuellement, 50 éditeurs sont engagés dans cette démarche d’interopérabilité grâce à laquelle plus de 680 hôpitaux utilisent les solutions de PHAST au quotidien.

Pour en savoir plus : www.phast.fr et Linkedin

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être un acteur de référence en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats, ventes et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

