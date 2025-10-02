Dassault Aviation : Nouvelle commande de Falcon Albatros par la France

Nouvelle commande de Falcon Albatros par la France

Saint-Cloud, le 2 octobre 2025 – La Direction générale de l’Armement (DGA) a notifié la commande de cinq Falcon 2000 Albatros à Dassault Aviation, le 26 septembre 2025, dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR). Ce programme prévoit l’acquisition de douze appareils, dont sept ont déjà été commandés en décembre 2020. Dassault Aviation et les dizaines d’entreprises françaises associées aux programmes Falcon remercient le ministère des Armées, la Marine nationale et la DGA pour leur confiance.

Le Falcon 2000 Albatros intègre un radar multifonction sous fuselage, une tourelle optronique haute performance, des hublots d’observation, un dispositif de largage de chaînes SAR (Search & Rescue) et des systèmes de communication dédiés. Il est basé sur l’avion d’affaires Falcon 2000LXS, dernier-né de la série des Falcon 2000 vendus à plusieurs centaines d’exemplaires dans le monde entier. Très polyvalent, le Falcon 2000LXS est doté d’une autonomie de 7 400 km et de performances à basse vitesse lui donnant accès aux aéroports les plus difficiles.

Le développement du Falcon 2000 Albatros est réalisé par Dassault Aviation en coopération avec Naval Group, Safran et Thales. Les essais ont lieu au centre d’essais en vol de Dassault Aviation, à Istres. Les travaux de transformation sont effectués par l’usine Dassault Aviation de Mérignac.

« Depuis les Falcon 20 des Coast-Guard américains jusqu’aux Falcon 900 et 2000MSA des garde-côtes japonais, en passant par les Falcon 200 Gardian et 50 M de la Marine nationale, nous avons une grande expérience dans le domaine de la surveillance maritime, déclare Éric Trappier, P-DG de Dassault Aviation. Plusieurs pays s’intéressent à ces avions qui constituent une réponse performante aux enjeux considérables de la protection et de la sécurité maritime du territoire, comme de l’action de l’État en mer : lutte contre la pollution et les trafics, surveillance des frontières et des zones exclusives, police de la pêche, recherche et sauvetage à la mer, etc. Il est dans l’ordre des choses que la France, qui possède le deuxième domaine maritime au monde, soit en pointe dans l’utilisation de ce type d’appareil. Parallèlement, Dassault Aviation possède un savoir-faire unique en Europe dans le domaine de la patrouille maritime, avec les Atlantique 1 et 2, avions d’armes conçus pour assurer notamment la très exigeante mission de protection des sous-marins nucléaires français ».

Depuis 60 ans, Dassault Aviation a modifié de nombreux Falcon pour les adapter à la surveillance maritime, à l’évacuation sanitaire, au transport cargo, à la calibration, au renseignement, à l’entraînement, etc. Ces appareils multirôles représentent environ 10 % de la flotte Falcon en service.

* * *

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe