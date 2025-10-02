Rogers offre 500 billets pour chaque match des éliminatoires des Toronto Blue Jays au Rogers Centre

TORONTO, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers, fière entreprise propriétaire des Toronto Blue Jays, a annoncé aujourd’hui qu’elle donnera 500 billets gratuits pour toute une section aux fans pour chaque match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre durant les éliminatoires de la MLB.

« Tout le monde ressent l’engouement des séries éliminatoires de baseball partout au Canada en ce moment, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. En tant que fiers propriétaires des Toronto Blue Jays, nous souhaitons donner à encore plus de fans et de membres de la clientèle la chance de ressentir cette excitation. »

Pendant les Séries de division de la Ligue américaine, Rogers donnera 250 paires de billets pour chaque match selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans la région du Grand Toronto. Un lieu différent sera annoncé à 8 h 30 (HE) le matin de chaque match sur les comptes Instagram et Facebook @Rogers. Les fans qui ne peuvent se rendre au lieu indiqué peuvent suivre et commenter la publication Instagram avant 10 h (HE) pour courir la chance de gagner l’une des dix paires de billets pour le match de la journée donnée.

Voici les dates des matchs éliminatoires à domicile des Blue Jays au Rogers Centre dans le cadre des Séries de division de la Ligue américaine :

1 er match – Samedi 4 octobre

match – Samedi 4 octobre 2 e match – Dimanche 5 octobre

match – Dimanche 5 octobre 5e match – Vendredi 10 octobre (le cas échéant)



Rogers donnera également aux membres de sa clientèle des billets pour les matchs des séries éliminatoires des Blue Jays par l’intermédiaire de son programme Accès Privilège. Un concours est organisé pour chaque série, dont le premier prix consiste en une paire de billets, des billets d’avion et l’hébergement. La clientèle de Rogers peut consulter rogers.com/fr/bluejays pour participer au concours et courir la chance de gagner.

Les billets ne sont pas transférables.

