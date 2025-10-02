KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 2.10.2025 KLO 15:10

Kalmarille kattava Kalmar Care -huoltosopimus Noatum Ports Malaga -terminaalin kanssa

Kalmar on allekirjoittanut kolmivuotisen Kalmar Care -huoltosopimuksen Noatum T Malaga S.A.U.:n kanssa koskien Noatum Ports Malaga -terminaalia Etelä-Espanjassa. Palvelusopimus, joka kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen tilauksiin, astui voimaan syyskuussa 2025.

Noatum Ports Malaga -terminaali on strateginen Välimeren logistiikkakeskus ja monitoimiterminaali, joka käsittelee kaikkia rahtityyppejä. Kasvavien volyymien ja tiukentuvien ympäristövaatimusten myötä terminaali kohtaa kaksiulotteisen haasteen: sen on varmistettava toimintojen tehokkuus samalla, kun se täyttää luotettavuuteen, turvallisuuteen ja päästövähennyksiin liittyvät sitoumukset.

Huoltosopimuksen mukaisesti Kalmar tuottaa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia huoltopalveluja koko terminaalin kalustolle, johon kuuluu laiturinostureita (STS), kumipyöräisiä konttinostureita (RTG), terminaalitraktoreita sekä useita mobiililaiteyksiköitä. Paikalla toimivien yli 20 huoltoteknikon avulla Kalmar varmistaa terminaalin päivittäisen toiminnan luotettavuuden, tehokkuuden sekä pienemmän ympäristöjalanjäljen optimoitujen huoltokäytäntöjen kautta.

César Cegarra, toimitusjohtaja, Noatum T Malaga S.A.U.: "Kalmarin valinta huoltokumppaniksemme tarkoittaa, että voimme luottaa arvostettuun toimijaan, jolla on vahva tekninen osaaminen ja kyky kehittää terminaalimme suorituskykyä seuraavalle tasolle.Tämä sopimus mahdollistaa entistä suuremman lisäarvon tuottamisen asiakkaillemme ja tukee samalla kestävän kehityksen tavoitteitamme."

Sergio Peralta, maajohtaja, Espanja & Portugali, Kalmar: "Olemme ylpeitä siitä, että Noatum Ports Malaga -terminaali luottaa Kalmariin toimintojensa kriittisen osan ylläpidossa ja optimoinnissa. Paikallisen huoltotiimimme ansiosta heidän kaluston käytettävyys ja luotettavuus pysyvät korkealla tasolla, ja samalla tuemme heidän ympäristötavoitteiden saavuttamista. Tämä sopimus osoittaa Kalmar Care -palvelun arvon kokonaisvaltaisena huoltoratkaisuna."

