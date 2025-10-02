JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Declaración de dividendos

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV
RE: Dividendos
DUBLÍN, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 09 de octubre de 2025, con fecha de registro al 10 de octubre de 2025 y fecha de pago al 7 de noviembre de 2025:
|Descripción de clase de acción
|ISIN
|Tarifa por acción
|JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6Q91
|0.32160
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE00BJLTWS02
|0.27990
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6G93
|0.43160
|JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMG79
|0.34910
|JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMC32
|0.26720
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE0003UVYC20
|0.14380
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U5MJOZ6
|0.12500
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U9J8HX9
|0.17550
|JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000WGK3YY5
|0.12200
|JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000Y4K4833
|0.19650
|JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000HFXP0D2
|0.14510
|JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE0005S7BIT0
|0.04720
|JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BN4RDY28
|1.11140
|JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE000C3S79I0
|1.15760
|JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BJK9H860
|0.28200
|JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000DS9ZCL4
|0.15610
|JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000P334X90
|0.06880
|JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00005YSIA4
|0.29730
|JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000783LRG9
|0.07710
|JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE000TZT3JJ0
|0.23900
|JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist)
|IE0001O84583
|0.07660
|JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000FYTRRJ6
|0.09300
|JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000QOLLXO2
|0.05750
|JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000CYGD0V1
|0.14940
|JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000JLILKH0
|0.06710
|JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000XE6ELZ8
|0.02880
