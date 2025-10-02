Datavault AI, 디지털 자격 인증 및 항공우주 혁신 선도 목표로 한국항공대학교 (KAU)와 MOU 체결

미국 오리건주 비버튼발, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- AI 기반 데이터 시각화, 가치 평가 및 수익화 분야를 선도하는 Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT) 가 한국항공대학교 (KAU)와 항공우주 자격 인증 분야의 교육, 연구 및 글로벌 협력 추진을 목표로 한 양해각서 (MOU)를 체결했다고 오늘 발표했다. 이번에 이루어진 양 기관의 협력은 한국뿐만 아니라 글로벌 항공 산업 전반에 걸쳐 중요한 시사점을 갖고 있다.

대한민국 경기도 고양시에 위치한 한국항공대학교(KAU)는 항공우주 공학과 혁신 분야에서 두각을 나타내고 있다. 1952년 설립 이후 KAU는 대한민국 항공우주 산업을 지원할 미래의 전문가와 인재 양성에 전념해 왔다.

이번 협약을 통해 양측은 다음과 같은 분야에서 협력을 추진하게 된다:

Datavault AI의 VerifyU 플랫폼 도입: 한국 최초의 디지털 자격 인증 시스템 구축을 위해, 실시간 조종사 신원 확인과 다양한 기종의 시뮬레이터 적성 평가를 포함한다. 애널리스트 분석 보고에 따르면 2025년 글로벌 프라이빗 항공 수요가 전년 대비 3.8% 증가하고, 특히 북미에서 5.2% 성장한 가운데 급증하는 업계 수요에 대응하기 위한 조치로 풀이된다.

양자 슈퍼컴퓨팅 및 디지털 트윈 공동 연구: 항공우주 설계를 최적화하여 항공기 관리와 인간-기계 인터페이스를 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.

학술 행사 공동 개최: 항공우주 업계 리더들과의 데이터 협업을 촉진하며, AI를 활용해 예측 모델링과 안전한 검증을 통해 차세대 데이터 역량을 고도화에 나설 예정이다



이번 협력은 Datavault AI가 그간 추진해온 성과를 기반에 두고 있다. 회사는 앞서 1억5천만 달러 규모의 Scilex 투자 계획을 발표했으며, 이를 통해 독립 데이터 거래소(IDE), 실물자산(RWA), 디지털 트윈 시장을 발전시키기 위한 슈퍼컴퓨터를 구축할 예정이다. 이는 IBM과의 파트너십을 통해 WatsonX를 활용, 차세대 데이터 공유·가치평가·스코어링·가격 책정 방식을 혁신하여 항공우주와 같은 산업에서 불변하고 수익화 가능한 자산을 창출하는 데 목적이 있다.

Datavault AI의 특허 플랫폼은 IBM WatsonX와 통합되어 보안이 보장된 실시간 데이터 교환을 가능하게 하며, 실제 자산을 정밀하게 반영하는 디지털 트윈을 구현해 무기 성능 시뮬레이션의 완벽성을 지원하고 있다. 미국 공군 Heath Collins 준장이 극초음속 무기 분야에서 디지털 트윈의 역할을 강조했듯, 디지털 트윈은 “놀라운 집중력, 자원, 민첩성, 개방성”을 제공해 국방 혁신을 가속화하며, 현재는 민간 항공우주 분야까지 확장되어 보다 안전하고 스마트한 비행 운영을 가능하게 하고 있다.

Datavault AI의 CEO인 나다니엘 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “이번 계약은 상업 및 프라이빗 항공 수요 급증 속에서 글로벌 조종사에 대한 신뢰할 수 있고 확장 가능한 자격 인증을 제공할 수 있는 기반을 마련했다”며, “첨단 AI 기술로 구동되는 당사의 VerifyU 전략은 인간과 기계의 역량을 검증하여, 높은 위험이 수반되는 환경에서 무결성을 보장한다”고 강조했다.

허희영 한국항공대학교 총장은 “Datavault AI와의 협력을 통해 학생들에게 양자 컴퓨팅과 디지털 트윈을 접목한 안전하고 혁신적인 훈련을 제공하게 됨으로써, 데이터 중심의 항공우주 미래에 대비할 수 있게 되었다”고 밝혔다.

Datavault AI의 Darrell Jung 한국지사장은 “KAU와의 협력을 기반으로 한국이 검증된 항공 자격 인증 분야에서 선도적 위치를 확보하는 데 속도를 더욱 낼 수 있게 되었다”며, “소니아 (Sonia), 네이트 (Nate), 그리고 허희영 총장과 함께 이 역사적인 파트너십을 추진하게 되어 영광이다. 우리는 리더십, 비전, 기술을 결합함으로써 Datavault AI가 항공우주 자격 인증과 혁신의 최전선에 서게 되었다. KAU와 함께 구축해 만들어가는 이 모멘텀은 한국뿐 아니라 전 세계 항공 산업에 걸쳐 반향을 일으키게 될 것”이라고 의미를 부여했다.

Datavault AI의 최고마케팅책임자(CMO)인 소니아 최 (Sonia Choi)는 “한국항공대학교와 이 획기적인 프로젝트를 함께하게 되어 매우 기쁘다”며, “이번 계약은 한국의 안전한 디지털 자격 인증과 항공우주 혁신을 진전시켜 나가는 한편, 글로벌 협력이 항공과 디지털 정체성의 미래를 어떻게 형성하는지를 보여주고 있다. KAU의 학문적 우수성과 Datavault AI의 특허 기술을 결합해 전 세계로 확장 가능한 모델을 만들어가고 있는 것이다”라고 밝혔다.

한편 이번 협약 체결식은 2025년 9월 29일, 경기도 고양시 한국항공대학교에서 진행되었다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™ (나스닥: DVLT)는 인공지능(AI) 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화 분야를 선도하고 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문의 협업을 중심으로 종합적인 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 Acoustic Science Division은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 특허 기술과 업계 최초의 기반 공간 및 다채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍, 동기화, 다채널 간섭 제거에 대한 지적 재산권(IP)을 확보하고 있다. Data Science Division은 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용하여 체험형 데이터 인식, 가치 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠 & 엔터테인먼트, 이벤트 & 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에 걸쳐 HPC 소프트웨어 라이선스를 비롯한 종합적인 서비스를 제공하고 있다. Information Data Exchange® (IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twins), 이름·이미지·초상권(NIL)의 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰할 수 있는 윤리적 AI를 촉진하고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤형 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석 및 데이터, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공합니다. 본사는 미국 오리건주 비버튼에 있으며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai에서 확인이 가능하다.

VerifyU 소개

VerifyU는 전 세계 학술 기관, 기업 및 단체를 위한 신원 인증 솔루션의 신뢰받는 선두주자이다. 최첨단 기술을 활용해 안전하고 효율적이며 사용자 친화적인 도구를 제공함으로써 프로세스를 간소화하고, 신뢰를 강화하며, 규정을 준수할 수 있도록 지원하고 있다. 자세한 내용은 여기에서 확인이 가능하다.

Korea Aerospace University (한국항공대) 소개

고양시에 위치한 한국항공대학교(KAU)는 항공우주공학과 혁신 분야에서 탁월한 성과를 거두고 있다. 1952년 설립 이래, KAU는 한국 항공우주산업을 이끌어갈 미래 전문가와 인재 양성에 전념해 왔다. 본교는 세계화와 신기술 교육에 중점을 두어 졸업생들이 글로벌 무대에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원하고 있다. KAU 졸업생들은 나로 (NARO)호 발사 성공을 비롯해 한국이 세계 6위 항공운송 시장이자 선도적 우주 강국으로 도약하는 데 중요한 역할을 해왔다.

KAU의 교육과정은 항공기·우주선 설계와 엔지니어링, 비행, 항공교통관제, 항공화물 물류, 항공사 및 공항 경영 등 폭넓은 분야를 아우르고 있다. 또한 에어버스, 보잉, GE, 록히드 마틴 등 글로벌 기업들과 연구 및 다양한 프로그램을 위한 협력 관계를 구축하고 있다.

인공지능(AI), 무인항공기(UAV) 등 첨단 기술 발전과 함께 항공우주산업의 미래는 빠르고 극적으로 변화하고 있다. KAU는 졸업생들이 업계에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 통합적이고 체계적인 교육을 제공하며, 폭넓은 기회를 통해 새로운 인사이트를 확대해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 기울일 계획이다.

KAU는 항공우주산업과 미래, 그리고 세계를 향해 도전하고자 하는 모든 지원자들을 환영한다. 더 자세한 정보는 KAU 영문 홈페이지 (https://kau.ac.kr/english/index/main.php)를 방문해 확인이 가능하다.

미래예측진술에 관한 주의사항

본 보도자료에는 1995년 개정된 미국 「증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권법의 의미 내에서 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “예상한다(expect),” “할 것이다(will),” “계속된다(continues),” “기대한다(anticipates)” 등과 이와 유사한 미래 또는 조건부 표현은 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에서 언급된 당사의 사업 기회 및 전망, 전략, 향후 수익 기대, 라이선스 및 특허 관련 계획, 특허 기술의 성공적 실행 등에 관한 진술은 당사 경영진이 합리적이라고 판단한 추정 및 가정에 기초하였으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 따라서 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 주의해야 한다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다. 예를 들어, 당사가 발행된 지적재산권을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 언급된 특허를 기반으로 신규 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 상황 및 향후 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 전반적 시장·경제·기타 환경, 계속기업(going concern)으로서 존속할 수 있는 능력, 나스닥 상장 유지 여부, 비용 관리 및 운영·예산 계획 실행 능력, 재무 목표 달성 가능성, 라이선스 보유자가 당사 기술을 자사 제품에 실제로 도입할지 여부 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산 관련 위험 등이다. 보다 구체적인 위험 요소는 당사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서에 상세히 기재되어 있다. 본 보도자료에 포함된 정보는 발표일 현재 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 공개적으로 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.

마케팅 문의:

marketing@dvlt.ai

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aad966e4-bf75-4700-8b14-e2301304f728