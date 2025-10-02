Muudatus Admirals Group AS-i juhatuses

Admirals Group AS nõukogu on nimetanud alates 1. oktoobrist 2025 ettevõtte juhatusse uue liikmena proua Liudmila Bataeva.

Proua Bataeval on üle 14 aasta rahvusvahelist kogemust digitaalse tootearenduse, andmeanalüütika ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Proua Bataeva töötab Admiralsis alates veebruarist 2024, algselt meeskonnajuhina ja alates märtsist 2025 kui B2B toodete juht, keskendudes regulatiivsete nõuete kohasele kliendi liitumisprotsessile ja partnerlusmudeli arendamisele. Varem, aastatel 2022–2023, töötas ta Group Product Manager’ina USA automatiseerimisplatvormis Workato, vastutades andmehalduse ja kliendiusalduse taastamise eest. Liudmilal on magistrikraad ärijuhtimises, omandatud Hult International Business School’is (Suurbritannia).

Proua Bataeva ei kuulu ühegi äriühingu juhtorganisse väljaspool Admirals gruppi.

Admirals Group AS-i juhatus töötab alates 01.10.2025 järgmises koosseisus: Alexander Tsikhilov, Eduard Kelvet, Andrey Koks, Anton Tikhomirov ja Liudmila Bataeva.

Alexander Tsikhilov

Admirals Group AS-I juhatuse esimees

